Marmentino, Ilario Medaglia cerca il bis per proseguire i lavori e mantenere i servizi

Sarà di nuovo Ilario Medaglia il candidato sindaco della lista «Vivere per Marmentino»: l’attuale primo cittadino del Comune valtrumplino ha ufficializzato infatti la sua disponibilità per un doppio mandato. «La nostra idea è quella di proseguire il lavoro che abbiamo fatto in questi ultimi cinque anni - ha spiegato -, con l’obiettivo principale di mantenere attivi i servizi scolastici e socio assistenziali per i nostri cittadini, al fine di limitare il più possibile la pressione fiscale».

Classe 1992, uno dei più giovani sindaci della valle, Medaglia sarà affiancato da una lista di «persone già a me vicine nell’ultimo mandato, volti nuovi e nomi conosciuti in paese perché già attivi nel mondo dell’associazionismo: una dimensione nella quale investiamo con convinzione, ritenendo l’operato di queste realtà un completamento di quanto fatto dall’Amministrazione».

Tra i punti fondamentali del progetto di Medaglia ci saranno il mantenimento dei servizi di aiuto rivolti ai Comuni più piccoli, soggetti allo spopolamento e al calo nascite, l’efficientamento energetico, il tema della fornitura di metano (della quale il Comune è momentaneamente sprovvisto), il completamento del processo di transizione digitale per i servizi comunali e il potenziamento delle zone turistiche.

«Abbiamo alcuni lavori all’attivo in queste aree: in Vaghezza stiamo intervenendo nell’area camper, e contiamo in futuro di mettere in sicurezza le infrastrutture di accesso, viste alcune criticità sulle barriere laterali, e stiamo investendo in parcheggi nuovi nella zona del Mulino». Tra gli altri progetti vi sono poi la manutenzione del centro sportivo, utilizzato dalle associazioni e dalle scuole del territorio, e il completamento degli interventi sull’arredo urbano, che hanno visto come protagonisti negli ultimi anni i parchi giochi pubblici. «Vogliamo completare il lavoro intervenendo anche su quello di via Piazzuole», aggiunge il primo cittadino.

La lista civica non avrà simboli partitici, ma sarà, come nel precedente mandato, affiliata al centrodestra.