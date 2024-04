Manerba, Padenghe, Puegnago, San Felice: sindaci uscenti verso la ricandidatura

Quelli che stanno per arrivare sono giorni decisivi: i nodi si scioglieranno e le carte saranno messe in tavola. In Valtenesi, a soli due mesi dalle consultazioni, niente è ancora ufficiale. Sembra che i sindaci uscenti vadano tutti verso la ricandidatura (con maggiore o minore certezza) e sembra pure che il quadro di questa tornata elettorale possa essere un po’ meno affollato di quello del 2019. Ma è ancora tutto da vedere.

Dove si vota

Sabato 8 e domenica 9 giugno saranno chiamati alle urne i cittadini di Manerba, Padenghe, Puegnago e San Felice. In zona potranno occuparsi d’altro quelli di Soiano (si è votato nel 2023, se ne riparla nel 2028), Moniga e Polpenazze (entrambi al voto nel 2021, di nuovo alle urne nel 2026).

Per tutti e quattro i Comuni chiamati al voto vale lo stesso: i sindaci uscenti, qualora davvero si ricandidassero, correrebbero tutti per il secondo mandato. E, di nuovo, per i quattro Comuni occorre ancora qualche giorno di pazienza.

Che sia davvero questione di giorni lo conferma Silvano Zanelli, primo cittadino a Puegnago: «Sicuramente io ho dato la mia disponibilità nel proseguire – afferma –, ma c’è ancora qualche aspetto da chiarire: il quadro in ogni caso sarà definito a breve». Idem come sopra a Manerba, che dei quattro paesi al voto è il più popoloso: «Buona parte del gruppo è allineata nell’andare avanti – spiega il sindaco uscente Flaviano Mattiotti –, ma serve ancora qualche giorno per ufficializzare». Occorre ancora un po’ di pazienza anche a Padenghe, e a confermarlo è il primo cittadino Albino Zuliani: «Ormai è questione di pochi giorni».

San Felice sta procedendo in maniera differente. Da circa un mesetto la civica che amministra il paese ormai da cinque anni, Idee in Comune, ha lanciato il proprio comitato elettorale e qualche incontro pubblico c’è già stato, anche per esaminare l’attuazione del programma con cui il gruppo si era presentato nel 2019: «Ho rimesso sul tavolo del Comitato il mio mandato – sottolinea dal canto suo il sindaco uscente, Simone Zuin –, stiamo componendo la lista e il programma, poi sarà il gruppo a decidere. La gran parte degli amministratori uscenti, in ogni caso, ha dato la propria disponibilità nel ricandidarsi».

Le liste

Sin qui, le Amministrazioni uscenti (che, lo ricordiamo, sono tutte tranne San Felice attinenti all'ambito del Centrodestra). E i contendenti chi saranno? Tutto tace. L’unico mormorio è un volantino diffuso a Manerba la scorsa settimana e ascrivibile al nuovo gruppo civico Uniti per Manerba, ma anche in questo caso niente nomi, niente di ufficiale.

Si può già immaginare, però, che il panorama delle formazioni in campo possa essere un filo meno ricco rispetto al 2019. A Manerba e a Puegnago potrebbero infatti esserci due sole liste (furono tre nel 2019), mentre il quadro potrebbe rimanere invariato a Padenghe e San Felice: due liste nel 2019 e due (forse) nel 2024 per Padenghe, tre nel 2019 e tre (forse) questa volta a San Felice.