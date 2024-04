Manerba, Centrodestra unito per Mattiotti: «Io autista di una macchina rodata»

Per la prima volta il Centrodestra corre unito e ricandida il sindaco Flaviano Mattiotti: a lui il sostegno del suo partito, Forza Italia, di Fratelli d’Italia, Lega e della civica Patto per Manerba. La ricandidatura di Mattiotti è stata ufficializzata ieri: «Manerba - ha detto - merita una coalizione unita: alle elezioni non arriviamo stanchi, ma pronti a ripartire con idee nuove e spirito di iniziativa».

Mattiotti guarda agli ultimi cinque anni: «In Valtenesi siamo stati il paese che più è stato capace di attrarre finanziamenti Pnrr e vogliamo continuare così: pensare in grande grazie ai contributi. Vorremmo concretizzare il sogno della passeggiata tra Manerba e Moniga, ma pensiamo anche al recupero delle cave per creare parchi fotovoltaici per distribuire energia. Poi - continua - il decoro urbano, per i nostri cittadini e per essere all’altezza dei tanti che ci visitano, e la promozione turistica, anche legata ai grandi eventi, su cui abbiamo investito molto».

Tutto ciò con la squadra di sempre: «La nostra Amministrazione verrà riproposta quasi per intero - le uniche defezioni, per ragioni personali, sono quelle dell’assessore alla Cultura Noemi Avigo (FdI) e di Viviana Comincioli (Civica) -: una macchina rodata, che funziona per merito di tutti e di cui io sono solo l’autista». Un «autista» il cui lavoro è stato riconosciuto dai vertici provinciali delle forze politiche: «Un lavoro che va premiato, nel segno della continuità» per Diego Zarneri (FdI); «il sapersi confrontare, avere una progettualità e saperla realizzare: questo è il valore da sottolineare» per Gianmarco Quadrini (FI). E Roberta Sisti (Lega), a chiudere con un «grande in bocca al lupo perché a Manerba si porti avanti il buon governo».