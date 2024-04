Mairano, Igor Zacchi alla prova delle urne per restare in carica

Sarà ancora Igor Zacchi il candidato sindaco per la lista «SiAmo Mairano e Pievedizio» alle prossime Elezioni Amministrative in programma sabato 8 e domenica 9 giugno.

Il primo cittadino di Mairano, determinato a continuare l’opera avviata durante il mandato attuale, cercherà la riconferma dopo i primi 5 anni con uno sguardo rivolto al futuro e al progresso della comunità. «È vero - dichiara Zacchi -, questi anni sono stati complessi e per certi versi sfortunati; sicuramente hanno messo a dura prova la nostra comunità, ma sono stati anche anni in cui ho imparato moltissimo. A volte ho commesso anche qualche errore, ma sempre a fin di bene, avendo come unico obbiettivo il bene comune».

L’unità e l’inclusione nella costruzione di una comunità forte e coesa sono un punto chiave su cui Zacchi pone l’accento fin da subito, enfatizzando la volontà di promuovere il coinvolgimento civico e di valorizzare la diversità di idee come risorsa fondamentale per il progresso. «Intendiamo costruire una squadra - continua - che promuova l’impegno civico facendo del pluralismo delle idee la propria forza e il proprio vessillo. Vogliamo confrontarci con chiunque voglia includere anziché escludere e siamo disposti a collaborare con chi sia animato da tale desiderio».

Per la lista nata dalla fusione dei due progetti civici «Il paese che vogliamo» e «Obiettivo Comune» la nuova sfida coinciderà anche con un restyling del simbolo, che dai toni dell’azzurro virerà su un giallo acceso. «Le tradizioni del territorio, unite alle nostre radici contadine, sono fattori molto importanti: abbiamo voluto aggiornare il simbolo che da anni ci rappresenta. Il giallo è il colore del grano e del sole, simbolo di rinascita dopo la pandemia».