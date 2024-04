Lumezzane, Valeriano Gobbi scioglie le riserve: correrà sostenuto da due liste civiche

Valeriano Gobbi ha sciolto ogni riserva e martedì presenterà ufficialmente la sua candidatura a sindaco. «Metterò lo stesso impegno e passione che ho messo per fare diventare grande la Croce Bianca» anticipa l’aspirante primo cittadino, che sarà appoggiato da una propria lista civica e dalla lista, attualmente in Consiglio, «Civica per Lumezzane», che per l’occasione elettorale prossima diventerà «Civica per Valeriano Gobbi».

In una nota diffusa ieri la consigliera Elena Ghidini a nome del suo gruppo ha espresso «il pieno appoggio a sostegno del candidato sindaco Valeriano Gobbi. In queste ultime settimane, come Civica per Lumezzane, abbiamo affrontato un percorso che ci ha portati verso un candidato che incarna la persona giusta per guidare la nostra città. Un bravo imprenditore, un cittadino impegnato e soprattutto una persona con cui si può parlare. Gobbi vive il territorio quotidianamente e lo fa con la dedizione che contraddistingue le persone di valore e con la passione necessaria per dare continuità agli impegni».

La convinzione della civica è che con Gobbi alla guida del Comune «Lumezzane sarà nella condizione di affrontare le sfide future. Non saranno le promesse a caratterizzare il suo operato, ma i risultati che verranno raggiunti grazie ad una visione chiara e concreta delle necessità della nostra città».

La nuova-vecchia civica conta su persone con competenze ventennali, acquisite nell’attività politica di consigliere comunale: tra questi Rudi Saleri e Marco Ghidini. «Abbiamo anche – ha aggiunto Elena Ghidini – una numerosa rappresentanza di giovani che credono nel nuovo progetto. Lavoreremo insieme: i nostri giovani con le loro idee innovative e le persone più esperte, così da poter raggiungere gli obiettivi più ambiziosi basandosi su quei valori che la nostra lista, oggi denominata "Civica per Valeriano Gobbi", coltiva da molti anni».

Gobbi è ritenuto leader capace di unire e persona determinata nell’agire, «come dimostrano i risultati del suo operato. Con entusiasmo e convinzione la lista Civica per Lumezzane sceglie di sostenere Valeriano Gobbi sindaco. Invitiamo tutti coloro che si ritrovano in questo pensiero a fare altrettanto».

Fronte centrodestra

Per ora in Valgobbia ci sono quindi due candidati: Josehf Facchini, sindaco in carica presentatosi ufficialmente giovedì scorso con un centrodestra ricompattato rispetto a cinque anni fa, e la novità Valeriano Gobbi, che martedì svelerà definitivamente le sue intenzioni e i passi che vuole compiere. Dal momento che è appoggiato solo dalle due civiche, per ora rimangono fuori i partiti che oggi sono presenti in Consiglio comunale, come Pd e Italia Viva. Potrebbe esserci quindi un terzo candidato che rappresenti questi partiti tradizionali di centro sinistra? Allo stato attuale nulla è dato sapere.

Di certo è che invece non sarà presente la lista di destra che cinque anni fa faceva capo a Enrico Salvinelli. «Sarei pronto già con i candidati – afferma Salvinelli – ma per questa tornata passo la mano».