Lumezzane, Valeriano Gobbi scende in campo e sfida Josehf Facchini

Valeriano Gobbi si candida a sindaco di Lumezzane. La notizia, che verrà ufficializzata e dettagliata nei prossimi giorni nel corso di una conferenza stampa, è emersa a margine della festa per i cinquant’anni della Croce Bianca, l’associazione valgobbina presieduta proprio da Gobbi, tenutasi domenica.

La «discesa in campo» è decisa, anche se al momento il protagonista non pronuncia ancora le parole «candidato sindaco» riferite a se stesso. Per ora si limita a spiegare che ieri sera, al consiglio dell’associazione, «ho chiesto di essere sospeso per tre mesi dalla carica di presidente. Mi serviranno per poter affrontare una nuova avventura che potrebbe portarmi ad un impegno maggiore verso la comunità.

Non sarà solo l’ambito della sanità ad impegnarmi, ma dovrò occuparmi di tanti temi che la comunità deve affrontare tutti i giorni. No so se avrò l’occasione di farlo, ma prometto fin d’ora che metterò lo stesso impegno e la stessa passione che ho messo per fare diventare grande la Croce Bianca».

Esordiente

Le prime indiscrezioni raccolte nella giornata di ieri parlano di una lista civica ben identificata, nel cui nome ci sarà la parola «Vale», abbreviativo di Valeriano. Gobbi, classe 1961, è al suo esordio sulla scena politica amministrativa. Sarà probabilmente il principale, anche se non l’unico avversario del sindaco in carica Josehf Facchini, sostenuto ancora, come nel 2019, dai partiti di centrodestra. Difficile definire, prima che emergano altri elementi, la collocazione politica della sua lista, ma le amicizie profonde con precedenti sindaci e persone vicine al centrosinistra, potrebbero essere un indizio. Nell’ultimo anno, tuttavia, pare si sia avvicinato ad Azione di Calenda.

Gobbi è persona che ama la concretezza, tipica degli imprenditori. Negli ultimi anni si è messo a capo delle cordate di titolari di aziende che hanno sede nella zona industriale e soffrono di una viabilità non all’altezza, per raccogliere somme a fondo perduto che hanno permesso l’allargamento di una curva e in futuro di un altro tratto di via Ruca, l’unico collegamento tra il centro abitato e la zona industriale. Il tutto naturalmente in accordo con l’Amministrazione attuale, che sosterrà il costo maggiore e che ha pronto il progetto definitivo.

Scenari

Bisognerà anche capire se Gobbi godrà da subito dell’appoggio di altri partiti o liste presenti in Consiglio comunale (Pd, Italia Viva, Civica per Lumezzane) o se questi insieme presenteranno un loro candidato.

Diverso il discorso per un’altra civica, «Lumezzane Insieme» (presente cinque anni fa con il nome di «Continuità per Lumezzane»), che ha come referente Rocco Ferraro, già presidente del Consiglio comunale. Questa civica sarà certamente presente alle prossime elezioni con un proprio candidato, che potrebbe essere un politico impegnato in passato nel centrodestra. Rimane inoltre da vedere come si muoveranno i sette militanti fuoriusciti dalla Lega, che al momento contano su due consiglieri comunali, oggi nel gruppo misto di recente costituzione.