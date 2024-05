Lumezzane, nasce un comitato per sostenere Valeriano Gobbi

Per Valeriano Gobbi candidato a Lumezzane arriva anche l’appoggio del «Comitato di Centro destra per Valeriano Gobbi Sindaco». Le ragioni sono state spiegate dal gruppo fondatore formato da Paola Canzoneri, Sergio Lorenzi, Ruggero Zobbio, Monica Bugatti, Ermanno Polotti, Elena Berna, Flora Peli, Stefano Villani, Sandro Bresciani, Mario Salvinelli, Gianpietro Montini e Alcide Bossini. Molti di loro provengono da gruppi politici di centrodestra e alcuni sono recentemente fuoriusciti dai gruppi politici legati a Facchini. «Siamo fermamente convinti che l’amministrazione Facchini abbia supportato solo una vecchia politica, interessata all’assegnazione di poltrone, per amor proprio e non certo per il bene della nostra Lumezzane».

Il comitato, sorto spontaneamente, ha trovato molti punti in comune con la politica che Gobbi intende portare nel territorio: «Le basi dicono sono competenza, trasparenza e passione per la nostra Lumezzane che Gobbi ha dimostrato in passato in ogni campo. Al contrario i cinque anni di amministrazione Facchini hanno evidenziato una cattiva gestione del territorio, uno spreco di denaro pubblico e soprattutto il mancato ascolto di molti cittadini, insieme a un atteggiamento irrispettoso delle più elementari regole istituzionali».

Il comitato ritiene che l’appoggio a Valeriano Gobbi, «imprenditore dalle ineccepibili qualità umane e imprenditoriali, sia la scelta migliore per riportare una buona amministrazione, sia dentro sia fuori il municipio, una scelta rispettosa del ruolo istituzionale, del territorio e soprattutto di tutti i cittadini».