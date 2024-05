Lumezzane: Facchini col centrodestra per la conferma, civiche e Pd con Gobbi

Sarà un duello. Da un lato il sindaco ricandidato, Josehf Facchini, appoggiato dal centrodestra con Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e le civiche «Insieme per Lumezzane» e «Civica dei Giovani, noi per il domani» (che cinque anni fa avevano presentato un proprio candidato); dall’altro la novità di Valeriano Gobbi, sostenuto da due liste civiche, «Lumezzane Vale» e «Civica per Valeriano Gobbi», e dal Pd.

I candidati

«La ritrovata unità del centrodestra - dice Facchini - con l’ingresso delle forze civiche mi ha fatto capire che potevo continuare ad essere la giusta risposta alle esigenze della nostra gente e del nostro territorio». La fiducia «avuta dai partiti di centrodestra ad ogni livello, l’opinione dei cittadini raccolti nei tanti incontri avuti anche nei gazebo - prosegue Facchini - mi hanno fatto percepire un sentimento positivo verso il lavoro amministrativo svolto».

L’alleanza fra il centrodestra e le due civiche è nata dal fatto che «sono più le cose che ci uniscono - dice Rocco Ferraro referente di Insieme per Lumezzane - di quelle che ci separano. Puntiamo ad una Lumezzane dinamica, moderna e che dia attenzione e concretezza ai bisogni».

Il nome di Valeriano Gobbi, già presidente della Croce Bianca, di cui è stato volontario per 45 anni, era nell’aria da inizio anno. «Noi - dice Gobbi - non siamo quelli delle promesse per ingolosire i cittadini. Noi siamo le persone del fare. Pochi argomenti, ma da portare a termine nei 5 anni se saremo chiamati ad amministrare».

Uno degli obiettivi è puntare sui giovani, a cui dedicare una commissione dove raccogliere problemi, progetti ed esigenze. «Nelle mie civiche - prosegue Gobbi - abbiamo persone che hanno trascorsi politici. Oggi non si riconoscono nei partiti nazionali, ma vogliono comunque fare del bene per la comunità». L’unico partito ad appoggiare Gobbi è il Pd, che lo ritiene espressione di una società civile che «vuole contribuire a migliorare la città», dice il segretario Mattia Peli. «Abbiamo deciso di non ostacolare il percorso che Gobbi ha autonomamente intrapreso insieme alle due civiche che lo sostengono, composte da giovani, professionisti, membri di associazioni, imprenditori». Il Pd presenta propri candidati sotto il simbolo «Pd Gobbi Sindaco».