Longhena, il vicesindaco Rita Caravaggi nel segno della continuità

La lista civica Longhena libera e democratica ha scelto il suo candidato sindaco: Rita Caravaggi, 51 anni, attuale vicesindaco. In Consiglio comunale da 5 anni, Caravaggi ha deciso di scendere in campo per le prossime amministrative dopo aver lavorato per un mandato con Giancarlo Plodari, il quale, essendo in lista, in caso di vittoria potrà garantire il suo appoggio.

«Se vincerò questa tornata elettorale - precisa Rita Caravaggi - proseguirò il lavoro intrapreso da questa Amministrazione. Sottolineo che la lista da me rappresentata è interamente composta da persone di Longhena, che vivono in questo paese, quindi abbiamo forti legami con il territorio e conosciamo i veri bisogni della nostra gente».

Tra i temi inseriti nel programma elettorale vi è la promessa di continuare a garantire i servizi principali.

«Il paese è piccolo, ma ha tante necessità. Tra le priorità abbiamo inserito la realizzazione di una pista ciclabile che colleghi Longhena a Dello - spiega -. Abbiamo già fatto uno studio di fattibilità. Sappiamo che molti residenti si spostano giornalmente verso Dello quindi quest’opera, che avrà finanziamenti regionali, provinciali e comunali, è tra le nostre priorità. Altra opera pubblica sulla quale stiamo lavorando e per la quale si è già concluso l’iter burocratico è la realizzazione del tratto di pista ciclopedonale che collega Longhena a Mairano: 200 metri di strada. I lavori dovrebbero partire fra qualche settimana».

Caravaggi ha annunciato anche di voler trasformare la cascina di via Garibaldi, recentemente acquistata dal Comune, in una struttura da adibire a biblioteca, sala polifunzionale che possa essere utilizzata anche dagli anziani del paese per momenti di svago.