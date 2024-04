Lograto, il sindaco Gianandrea Telò e l’ex Alberto Mezzana sfidano Primo Bocchi

Diventano tre a Lograto i candidati in corsa per il ruolo di primo cittadino alle amministrative di giugno. Ad aggiungersi a Primo Bocchi, della lista civica «Impegno civico Lograto», ci sono infatti l’attuale sindaco Gianandrea Telò con la lista civica «Uniti per Lograto» e l’ex sindaco Alberto Mezzana, alla guida del paese dal 2009 al 2014, con la lista di centro destra «Insieme per Lograto», sostenuta da Lega, FI e liste civiche.

Da una parte Telò sottolinea la volontà di proseguire un progetto portato avanti da ormai dieci lunghi anni: «Il sostegno, l’affetto e la fiducia che mi hanno dimostrato i cittadini mi hanno spinto a ricandidarmi - sottolinea -. Questo è un incarico difficile, c’è tanto lavoro da fare ma reca anche grandi soddisfazioni: in questi anni abbiamo fatto molto ma abbiamo ancora tanti progetti in cantiere. La mia è una scelta consapevole e non un ripiego: garantisco che mi impegnerò in futuro, qualora i miei concittadini decidessero di scegliermi nuovamente, con la stessa energia e lo stesso entusiasmo degli scorsi anni».

Per Mezzana è invece ora di una svolta: «A Lograto sono diminuiti i servizi e aumentati i problemi: noi ci impegneremo perché questo cambi – commenta -. Come prima cosa vogliamo che il Municipio ritorni sempre aperto per i bisogni di tutti: uno spazio dove ci si possa recare, senza appuntamento, per trovare risposta alle proprie necessità». E ancora, «vogliamo anche valorizzare le associazioni, fondamentali per la comunità, e tornare ad avere un rapporto diretto e forte con le scuole che sono sempre state al centro della nostra attenzione: durante il mio primo mandato avevo infatti già provveduto all’ampliamento strutturale delle medie e delle elementari. Oltre a questo avevamo sistemato l’isola ecologica, tutto a costo zero per i cittadini. Sarebbe interessante anche organizzare un incontro di confronto con gli altri candidati».