Lograto, elettori chiamati a scegliere fra Gianandrea Telò, Primo Bocchi e Alberto Mezzana

A Lograto alleanze e sostegni in vista delle elezioni comunali sono ormai definiti. A fianco dell’attuale sindaco Gianandrea Telò e della sua lista civica «Uniti Per Lograto» si è schierato il comitato di Italia Viva del paese, grazie anche all’avallo del coordinatore di zona Paolo Piovani. La lista, a guida Pd, e Telò sono anche appoggiati da alcuni esponenti del partito tra i quali Emilio Del Bono e Giorgio Gori.

Il comitato di Italia Viva logratese scrive che il sostegno deriva «dal riconoscimento del buon lavoro svolto dal sindaco, grazie alla competenza maturata negli anni, e dalla sua amministrazione precedente. Inoltre, dal consenso complessivo sull’ottimo programma presentato: il gruppo auspica che la prossima consigliatura si affronti con uno spirito più riformista e il coraggio di immaginare con ambizione il futuro di Lograto con l’obiettivo di aumentarne sempre più benessere e sicurezza. Questo sarà possibile solo con Telò».

A sostegno di Primo Bocchi e del suo gruppo «Impegno Civico Lograto» invece è sceso in campo il circolo locale di Fratelli d’Italia con l’appoggio della federazione bresciana: «Sosteniamo Bocchi perché è capace, serio e competente, unico volto nuovo del panorama politico amministrativo di Lograto – sottolinea la presidente del circolo Angioletta Valtulini –. Inoltre è un logratese doc, una persona che ha deciso di correre perché ama il suo territorio e che ha creato una lista eterogenea, di persone preparate e credibili che conoscono le criticità del paese. Contro abbiamo la continuità della presente amministrazione di sinistra di Telò e il passato rappresentato da Mezzana, noi speriamo che il nostro candidato invece possa essere il futuro di questo paese rappresentando il cambiamento e la novità di cui abbiamo bisogno».

A correre al fianco del terzo candidato, Alberto Mezzana, con la lista di centrodestra «Insieme per Lograto» sono infine sia Forza Italia sia la sezione locale della Lega in accordo con tutto il direttivo sezionale e provinciale: «Mezzana è una persona molto preparata, ben voluta, sempre a disposizione del prossimo e che, negli anni passati, ha ricoperto con ottimi risultati il ruolo di sindaco – commenta il segretario del gruppo della Lega di Lograto Mattia Colombi –. Lograto ha perso molti servizi, sicurezza e il contatto con i cittadini: siamo convinti che con lui tutte queste problematiche saranno risolte. Chi, se non Mezzana, può rilanciare il paese dopo tanti anni? Le sue idee, pienamente condivise dal gruppo, sono realizzabili, il progetto è concreto e pensato per tutti, senza dimenticare nessuno, perché tutti siamo comunità, tutti siamo Lograto».