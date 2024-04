Leno, Antonio Angeli Tira in campo per sfidare la sindaca Tedaldi

In attesa di vedere se l’oramai ex assessore Ermanno Udeschini scioglierà la riserva, dopo quella dell’attuale sindaca di Leno Cristina Tedaldi è arrivata una seconda candidatura: quella di Antonio Angeli Tira, che si presenta con un progetto politico «teso a far convergere la più ampia rappresentanza possibile a sostegno di una lista alternativa a quella uscente». Classe 1957, ex segretario generale regionale Cisl per la Funzione pubblica, Angeli Tira è convinto che «sia necessario partire da un progetto politico di partecipazione, ma soprattutto di idee e di proposte che a Leno, negli ultimi decenni, sono mancati. Gli avvenimenti degli ultimi mesi nella maggioranza uscente hanno creato nel cittadino parecchia confusione e noi vogliamo essere un punto fermo di riferimento. Il nostro è un progetto aperto alla partecipazione e alle proposte, un progetto che vuole essere uno stimolo alle coscienze e alle esigenze delle persone e della comunità».

Programma

Il candidato ha le idee chiare, ad esempio sulla famiglia: «Nel rispetto delle norme vigenti, consideriamo la stessa il nucleo fondante della società con particolare attenzione alle famiglie deboli e alle necessità di assistenza, lavoro, scuola, salute, viabilità e sicurezza che sono i temi principali, non gli unici, su cui investire per la comunità. Ravvediamo la necessità improrogabile di realizzare una Casa di riposo/Rsa per i nostri anziani bisognosi: necessità sino ad oggi ignorata dalle amministrazioni precedenti. Un progetto mai immaginato né considerato negli ultimi 20 anni e neanche considerato dall’amministrazione uscente nell’ambito dei finanziamenti del Pnrr, a differenza di quanto fatto da tanti altri Comuni».

Idem per la scuola: «La qualificata offerta scolastica attuale offre grandi opportunità, ma pone anche problematiche di logistica e viabilità che necessitano di soluzioni sostenibili. In tale contesto è necessario realizzare una più diretta sinergia tra la scuola e utilizzo degli impianti sportivi esistenti con la progettazione di un nuovo plesso scolastico nelle aree adiacenti l’ippodromo e la provinciale Lenese. Si realizzerebbe un decongestionamento della piazza principale in termini di spazio e di inquinamento». Ma questi sono solo alcuni punti del programma, di cui parleremo a suo tempo. Al momento resta da capire un’altra cosa: posto che il quadrante del centrosinistra è già coperto dall’attuale sindaco, è presupponibile che, quando parla di alternativa a quella uscente, Angeli Tira guardi anche e soprattutto al centrodestra e in generale all’area moderata. Ovvio e pure logico. Però anche Udeschini, che sta lavorando per mettere insieme una squadra, guarda dalla stessa parte.