Iseo: Flavia Gatti esce allo scoperto, attesi altri tre candidati

Una candidatura ufficialmente uscita allo scoperto, una che sta prendendo corpo, un’altra che deve ancora concretizzarsi in un nome, una quarta che potrebbe spuntare. Potrebbe essere una contesa a quattro quella per la carica di sindaco ad Iseo.

La certezza è quella di Flavia Gatti, proposta dalla «nuova» civica «Iseo è ora». A sfidarla ci saranno un candidato di «Progetto Iseo», lista attualmente all’opposizione che molto probabilmente punterà sull’ex sindaco Riccardo Venchiarutti, ed uno dell’attuale maggioranza col gruppo «Iseo sicura», che certamente non sarà il sindaco uscente Marco Ghitti. Della quarta, possibile lista si sa al momento molto poco, se non della sua affiliazione alla Lega.

Tornando alla Gatti, già assessore ai servizi sociali nelle passate giunte tra gli anni ’90 e 2000, nel documento di presentazione della lista viene descritta come «conoscitrice delle dinamiche amministrative locali» e si sottolinea come abbia «deciso di mettersi nuovamente in gioco fornendo la propria esperienza, partecipando attivamente al gruppo e sposandone pienamente l’impronta civica. Il sostegno di un gruppo di persone appassionate e competenti e una lista civica coesa è un pilastro fondamentale della sua candidatura. Flavia si presenta come una figura pronta a mettersi nuovamente al servizio della comunità, con l’obiettivo di portare avanti un’agenda politica inclusiva ed orientata al benessere di tutti i cittadini».

Il programma completo sarà presentato una volta completata definitivamente la lista, tuttavia i punti cardine includeranno temi cruciali come la tutela dell’ambiente, lo sviluppo del turismo locale e l’incoraggiamento della partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica e sociale del Comune. Parlando della lista che la sostiene Flavia Gatti dichiara: «"Iseo è ora" è la dimostrazione che quando si è spinti dalla volontà di raggiungere un obiettivo comune per il bene del nostro paese, si superano facilmente diversità e personalismi. Siamo uniti nelle diversità. Sono pronta a mettermi nuovamente a disposizione per il bene del nostro Comune e di tutti i cittadini iseani. Sono consapevole che ci sono ancora sfide da affrontare e opportunità da cogliere ma sono fermamente convinta che possiamo realizzare un futuro migliore per tutti. Mi impegno a lavorare con trasparenza, ascoltando le esigenze dei cittadini e rispondendo con azioni concrete. La mia priorità sarà sempre il benessere della comunità e la promozione di un ambiente inclusivo, sicuro e prospero».