Il sindaco, l’ex vice e lo sfidante: a Berlingo sarà un «triello»

Tre volti noti della comunità - seppur per motivazioni differenti - a caccia dei voti necessari per indossare la fascia tricolore. Dante Paolo Bonfiglio con «Vivere il paese», Fausto Conforti per «Conforti Sindaco» e Laura Martinelli di «Uniti per il cambiamento» sono i tre candidati sindaco che cercano il consenso dei 2.119 aventi diritto per le elezioni comunali nel Comune di Berlingo.

Per la conferma

Chi punta alla riconferma è Fausto Conforti, sessantenne, attuale primo cittadino. A sostenerlo è una lista con i nomi più in vista dell’ultima Amministrazione, a partire dal vicesindaco Walter Bonfiglio. Una civica, come nel voto di cinque anni fa finito con un rotondo 62%, anche se questa volta c’è anche il sostegno esplicito - a partire dal simbolo - dei partiti del centrodestra: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lombardia Ideale, accanto alla storico logo di «Insieme per Berlingo e Berlinghetto».

«Non ho la tessera di alcun partito - spiega Conforti - e quindi mantengo il mio spirito civico. Fa comunque molto piacere avere ottenuto il sostegno compatto di tutto il centrodestra».

L’obiettivo è proseguire il percorso iniziato, con attenzione in particolare alla riqualificazione del centro storico, al sociale e al benessere della comunità, come evidenziato dallo slogan scelto per la campagna elettorale: «Il futuro è adesso, si continua insieme a te!».

L’ex vicesindaco

È un’ex della maggioranza uscente, seppur per un breve periodo, l’unica donna candidata a sindaco, Laura Martinelli.

Dopo la rottura, a fine 2019, con Conforti (di cui era vicesindaco), ora la quarantenne architetto è la front runner di «Insieme per il cambiamento». «Solidarietà, partecipazione attiva e rispetto dei diritti dei cittadini - afferma Martinelli - sono i tre valori fondanti di un programma nato per impegnarci in modo concreto e sostenibile a guidare Berlingo e Berlinghetto verso una qualità di vita migliore».

Dall’opposizione

Dante Paolo Bonfiglio, 51enne avvocato, punta invece a passare dai banchi dell’opposizione alla guida del municipio di piazza Paolo VI, sempre da leader della lista civica «Vivere il paese».

Spiega lo stesso Bonfiglio: «Siamo una squadra unita e affiatata. Ogni componente ha una sua propria formazione e una peculiare relazione con la nostra comunità. Le specifiche competenze di ogni candidato sono state poste in condivisione per predisporre un programma realizzabile e orientato verso la collaborazione con le realtà presenti nel nostro paese».