Il sindaco di Pezzaze si tira fuori, tra Bontacchio e Richiedei è duello

Sarà un confronto a due quello che animerà il comune di Pezzaze alle prossime elezioni amministrative di giugno: con la mancata ricandidatura dell’attuale primo cittadino, a fronteggiarsi saranno Fabio Bontacchio con la lista «Progetto Pezzaze» e Marco Richiedei con «Impegno comune per Pezzaze».

«Progetto Pezzaze»

Il primo, 57 anni, libero professionista, già consigliere per più legislazioni e prima assessore, ha spiegato la necessità riscontrata dal suo gruppo di «riportare il Comune a essere di nuovo la casa di tutti, dove la cittadinanza si senta libera di partecipare con le sue proposte e le sue lamentele». I punti focali del suo programma saranno la trasparenza, la creazione di servizi per anziani e soggetti fragili, il supporto a forme di volontariato e lo sviluppo del territorio, attraverso la cura, la pulizia e il mantenimento della zona. La lista verrà ufficialmente presentata in paese il 5 giugno alle 20 nella sala consiliare di Pezzaze, e il 6 giugno alle 20 a Lavone: prima, però, Bontacchio e i suoi hanno deciso di istituire delle riunioni aperte, alle quali la cittadinanza potrà partecipare. «Con consigli, proposte e critiche - ha chiosato Bontacchio - la prima oggi in sala consiliare, e la settimana successiva a Lavone».

«Impegno comune per Pezzaze»

Quella di Bontacchio sarà una lista apartitica, scelta condivisa anche da Marco Richiedei. Classe 1985, responsabile al servizio prevenzione e protezione di un’azienda della zona, anche Richiedei ha già collezionato esperienze nell’Amministrazione, come vicesindaco, assessore, e più recentemente capogruppo di minoranza. Dalla sua ci sarà una lista giovane, che alternerà esperienza e freschezza. «Punteremo sulla cultura, con un nuovo centro di integrazione giovanile e una nuova aula studio, sul turismo, andando a potenziare le realtà già presenti e creando nuovi spazi, come un’area camper, e sul mantenimento e l’implemento dei servizi per la persona», ha dichiarato il candidato. La lista di Richiedei verrà presentata il 28 maggio a Lavone, e il 7 giugno a Pezzaze.