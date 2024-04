Il centrosinistra a Bovezzo punta ancora su Sara Ghidoni

La sindaca uscente di Bovezzo Sara Ghidoni ha chiesto con la sua squadra, con lo slogan #avantiinsieme, la fiducia dei cittadini per governare il paese per altri cinque anni. La lista civica «Centrosinistra per Bovezzo» ha confermato il sostegno alla candidatura di Ghidoni sottolineandone «le capacità e la passione per il suo lavoro che, insieme al gruppo di maggioranza, ha permesso di raggiungere importanti risultati in anni difficili per la pandemia – è stato detto nel corso della presentazione –, gestita con enorme attenzione verso e con i nostri concittadini, ma anche caratterizzata da opportunità derivanti dai fondi del Pnrr che questa Amministrazione ha saputo utilizzare al meglio per migliorare e promuovere le condizioni di vita e sociali della cittadinanza».

Il sostegno del gruppo civico di centrosinistra per Bovezzo «in questi anni è stato continuo, condividendo con la Giunta tutte le sfide, i progetti e le decisioni prese durante questo mandato».

L’ex assessore Mario Folli e il consigliere di maggioranza Aurelio Gelmini hanno costituito lo scorso 25 marzo un gruppo consiliare civico indipendente. «Hanno deciso di intraprendere una strada diversa dalla nostra – ha affermato Ghidoni –. Con ogni mezzo e con ogni sforzo abbiamo cercato di scongiurare tale esito, purtroppo senza risultato».

Tra gli obiettivi della lista ci sono, come recita il programma, «la messa al centro delle famiglie, dei lavoratori, dei giovani e degli anziani per una Bovezzo che metta sempre più al centro l’ambiente, lo sport, la mobilità dolce, il tempo libero e la cultura».

In questi anni «abbiamo portato avanti con convinzione i nostri ideali, pronti ad adattarci alle necessità e alle opportunità che questo tempo ci ha imposto – ha sottolineato Ghidoni –. Non siamo riusciti a portare a termine tutto. L’impegno per i prossimi cinque anni è di lavorare per completare i progetti e le opere iniziate, migliorare i servizi alla persona e proseguire nella salvaguardia dell’ambiente da cui dipende la salute di tutti noi».