Gardone Riviera, per fare poker Andrea Cipani punta su tanti volti nuovi

Sei candidati consiglieri donna su dieci, sei new entry, un’età media molto bassa, molti laureati con competenze specifiche nei vari settori della pubblica amministrazione. Questo l’identikit della lista civica «Gardone Riviera», che pur rappresentando la continuità, cambia profondamente.

Il candidato sindaco Andrea Cipani, primo cittadino uscente, al governo del paese da tre mandati, punta dunque al quarto e presenta la nuova squadra. Quattro le conferme: Stefano Ambrosini (l’unico sempre in Amministrazione negli ultimi tre mandati, consigliere con delega a innovazione e ambiente), Fabiano Mauri (delega alla cultura), Gianluca Sinibaldi (bilancio) e Angela Vicentini (pubblica istruzione). Sei, come detto, i volti nuovi, per i quali sono state già definite le competenze: Vanessa Bertella (comunicazione), Francesca Bonzanini (bilancio), Camilla Forlani (servizi sociali), Claudio Rizza (in questo caso si tratta di un ritorno, visto che Rizza è già stato in squadra con Cipani nel primo mandato, occupandosi di sport), Stefania Rossetti (affari generali) e Stefania Singh (commercio). C’è già anche un’investitura per un eventuale assessore esterno: «Se gli elettori dovessero sceglierci - dice Cipani - spero di convincere il vicesindaco uscente a continuare ad occuparsi di turismo».

Dopo tre mandati, quali motivazioni inducono Cipani a ripresentarsi? «Parlare di amore per il mio paese è ovvio e scontato. Oltre a questo c’è il fatto che fare il sindaco mi appassiona. È un impegno che mi ha procurato qualche critica ma anche tante soddisfazioni. Quando il decreto legge del Governo ha eliminato il numero massimo di mandati per i sindaci nei piccoli Comuni, diversi amici mi hanno chiesto di riprovarci e non ho saputo dire di no». Quanto al programma elettorale, nessuna anticipazione: «Lo stiamo definendo. Ci sono opere da portare a termine, come la nuova biblioteca e il progetto del campus scolastico, e abbiamo nuove idee che per ora non sveliamo».