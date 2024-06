Europee e Amministrative 2024, seggi aperti per le ultime ore di voto

Riaprono alle 7 i seggi per le elezioni Europee e Amministrative 2024: si potrà votare fino alle 23 di oggi, poi le urne chiuderanno e inizierà subito lo spoglio delle schede per il rinnovo dell’Europarlamento, mentre per quello delle Comunali bisognerà attendere le 14 di lunedì.

Nella prima giornata di voto, ossia quella di ieri, con seggi aperti dalle 15 alle 23, ha votato a Brescia e provincia il 18,06% per le Europee, mentre nel 144 Comuni della provincia chiamati anche a eleggere sindaco e consiglio comunale la media è arrivata al 20,89% (qui il portale con tutti i risultati). Due dati difficilmente comparabili con la precedente tornata elettorale, quella del 2019, poiché cinque anni fa il voto si svolse in un solo giorno, mentre quest’anno – così come accaduto per le Amministrative 2023 – i seggi restano aperti per due giorni.

Alle 12 di oggi, poi alle 19 e infine alle 23 sono previste le prossime rilevazioni della partecipazione al voto: qui trovate il nostro portale elezioni con tutti i dati.

Come si vota

Per votare bisogna portare con sé al seggio un documento d’identità, la tessera elettorale ed eventuali altri documenti necessari (come la documentazione medica per le persone con disabilità per il voto assistito).

Europee 2024

Europee, come si vota



Per quanto riguarda le Europee 2024, i bresciani sono chiamati a votare nella circoscrizione Italia Nord-Occidentale, dunque al seggio ritireranno una scheda elettorale grigia con dodici liste da portare nella cabina. Cliccando qui troverete tutti i dettagli su come esprimere la propria preferenza, mentre qui sotto sono consultabili in pochi clic tutte le liste con i nomi dei candidati.

Amministrative 2024

Amministrative, come si vota

Per le elezioni amministrative, si vota con una sola scheda sulla quale ci sono i nomi dei candidati sindaco e, sotto ognuno di essi, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano. Li riportiamo nel grafico qui di seguito, con l’elenco di tutti i candidati consiglieri per ogni lista, comune per comune.