Erbusco, Cavalleri dopo Cavalleri nel segno della continuità

Erbusco Futura sceglie la continuità. Il candidato designato per cercare di proseguire l’opera dell’attuale primo cittadino, Ilario Cavalleri, è il vicesindaco Mauro Cavalleri, 39enne geometra, in Giunta prima come assessore ai lavori pubblici e poi come numero due di Ilario Cavalleri, primo cittadino per due mandanti e che - nonostante il possibile terzo giro da candidato - ha deciso di lasciare spazio alle nuove leve.

«In questi dieci anni - dice Mauro Cavalleri - ho lavorato con un gruppo affiatato e coeso, sperimentando l’importanza del confronto quotidiano all’interno della squadra amministrativa. Dopo questa positiva esperienza, in cui tutti abbiamo potuto apprendere molto, anche grazie alla preziosa guida di Ilario, sono convinto che sia arrivato il momento di un ulteriore salto di qualità. Ora occorre continuare il percorso intrapreso, investendo ancora più energie nel miglioramento del nostro territorio e dei servizi alla cittadinanza, coinvolgendo anche nuove persone e giovani nella responsabilità amministrativa.

L’obiettivo è far sì che il bagaglio di esperienze e buone pratiche che abbiamo costruito in questi anni non vada disperso ma continui a dare frutto. Intendiamo operare con efficienza e un programma di sviluppo chiaro e ben delineato. Niente proposte irrealizzabili, quindi, ma bisogni concreti in favore della cittadinanza e del territorio».

Il quadro

Cavalleri è, al momento, l’unico candidato ufficiale. In campo ci sono al momento altri due progetti civici, che non hanno svelato del tutto le loro carte. Dopo «Erbusco in movimento», lanciato qualche settimana fa da Adriano Berti e Alessandro Vezzoli, ora è il turno di «Crescere per migliorarsi». Spiega il portavoce, Franco Mingotti: «Per ora sono attive le pagine Facebook ed Instagram del neonato gruppo.

Al momento siamo persone alle quali sta a cuore il miglioramento e la crescita di Erbusco. Non siamo una lista elettorale, ma abbiamo le idee chiare sulle cose da fare per rendere migliore questa nostra bella città. Pensiamo di dare spunti alla discussione, in virtù della prossima campagna elettorale, sperando di abbattere l’indifferenza che ha caratterizzato la campagna di 5 anni fa».

Tacciono, infine, i partiti, tanto di centrodestra (Fdi e Lega su tutti) quanto di centrosinistra (in particolare il Partito Democratico). Al momento nessuna realtà organizzata si è ancora mossa. Non mancano incontri e mosse sottotraccia, ma non è ancora chiaro se questi abboccamenti sapranno tradursi in un’uscita pubblica o in qualche lista ad hoc.