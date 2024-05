Erbusco, Adriano Berti «In Movimento» indica la terza via

Spunta una terza lista per le elezioni comunali di Erbusco. Dopo «Erbusco Futura», che candida l’attuale vicesindaco Mauro Cavalleri, ed «Erbusco di tutti», con Renata Tedeschi, già assessore una decina d’anni fa ai tempi dell’Amministrazione Nodari, sulle schede del borgo della Franciacorta comparirà anche «Erbusco in movimento». La lista verrà depositata domani mattina.

In testa ci sarà il nome del candidato Adriano Berti, impiegato in un’azienda franciacortina e nome molto conosciuto in paese per l’attività con Ekoclub Erbusco, sezione locale del sodalizio che, a livello internazionale, si occupa di ambiente e territorio.

Il gruppo e le idee

«Erbusco in Movimento» nasce da un percorso, lanciato online, alcuni mesi fa, per «coinvolgere - spiega Berti assieme all’altro portavoce, Alessandro Vezzoli, già candidato al ruolo di primo cittadino un decennio fa con l’allora «Erbusco Verde» - un pubblico più ampio, soprattutto i giovani, nelle decisioni pubbliche, concentrandoci su questioni cruciali come l’ambiente, il paesaggio e lo sviluppo sostenibile. Vogliamo essere non solo parte della Franciacorta, ma anche il suo fulcro, affrontando temi come le infrastrutture, il coinvolgimento della comunità nella politica locale, il ripristino dei centri storici e il supporto al commercio locale».

Tra le prime proposte avanzate, spicca la sinergia tra Comune e privati per realizzare la pulizia del sottobosco del Monte Orfano, anche se le ambizioni sono più ampie: «Siamo determinati a stimolare un dibattito costruttivo per far uscire Erbusco dalla stagnazione di alcune importanti tematiche, puntando su un progetto di rilancio sostenibile e ben ponderato, anziché limitarci al miglioramento delle strade e della viabilità».