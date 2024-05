«Diario Elettorale», il sindaco uscente Zotti sfida Pelizzari e Facchin

A Mazzano, più di 12mila e cinquecento abitanti, fece scalpore quando nel 2019 si presentò un solo candidato sindaco: Fabio Zotti diventò primo cittadino con il supporto del centrodestra, l’affluenza raggiunse poco più del 57% degli aventi diritto al voto, ma si registrarono più 2000 schede tra bianche e nulle. L’8 e il 9 giugno saranno tre gli aspiranti alla fascia tricolore.

Partendo proprio da Fabio Zotti che cerca la riconferma con «Obiettivo Mazzano», con il supporto di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e una civica, di consiglieri e assessori uscenti, tre quarti dell’attuale giunta. Attenzione all’ambiente, alla qualità dell’aria, all’efficientamento energetico e al recupero storico delle aree dismesse punti fondamentali del programma: tra questi, si cercherà di risolvere le criticità relative al depuratore di Ciliverghe delocalizzando l’impianto in una nuova area. Per la sicurezza, i pilastri sono Cultura, Consapevolezza e prevenzione.

Sofia Pelizzari, 29 anni, proveniente dall’area di centrodestra, è alla guida della lista «Siamo Mazzano» che raccoglie in sé persone di diversa provenienza politica ma, soprattutto, diversi under 40: un gruppo di giovani nati e cresciuti a Mazzano che desiderano contribuire al miglioramento del paese. L’ordine delle priorità, nel programma elettorale, è dettato dalle spese: quella per la manutenzione ordinaria, per i servizi alle famiglie e alla persona, per la valorizzazione del commercio storico.

Terzo della contesa Ferdinando Facchin, già vicesindaco, alla guida di una compagine, nata con ispirazione di area centrosinistra, che negli scorsi mesi ha saputo confrontarsi per dar vita alla lista civica «Mazzano insieme». L’obiettivo è quello di creare una comunità coesa, partecipata e solidale con la persona e il cittadino al centro. Lo sviluppo sostenibile del territorio porta a vedere poco senso nell’urbanizzazione di altre aree, favorendo il recupero di quelle dismesse.