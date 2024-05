«Diario Elettorale»: ad Adro i cittadini devono scegliere tra cambiamento o continuità

Ad Adro, in Franciacorta, sarà sfida a due tra chi rappresenta la continuità, e chi il cambiamento. Una continuità ventennale per la Lega al governo del comune franciacortino: due mandati di Oscar Danilo Lancini prima, due di Paolo Rosa poi, che ora corre per il terzo mandato in quella che è considerata una delle roccaforti del Carroccio.

La squadra è un mix di esperienza e caparbietà, si dice nel programma, accostato alla freschezza e all’innovazione di nuovi innesti. Priorità completare le opere già programmate o iniziate, dalla tangenziale della Madonna della neve fino alla valorizzazione della piazza del mercato., ma anche la ristrutturazione delle ex caserma di piazza Padre Costantino. L’impegno è quello di arrivare alla creazione di un gruppo di protezione civile comunale e per la realizzazione del collegamento diretto nella zona industriale con il casello autostradale di Palazzolo sull’Oglio.

Davide Moretti vuole rappresentare il cambiamento ad Adro con la lista civica che porta il suo nome: Moretti è stato consigliere comunale tra il 2017 e il 2019 con Idea Civica, ora è in corsa per la fascia tricolore. Prioritaria la collaborazione e il sostegno attivo alle associazioni locali, e la riqualificazione dell’area delle vecchie scuole arrivando alla creazione di un nuovo polo dei servizi pubblici.

Parte del programma elettorale passa anche per la riqualificazione di Palazzo Dandolo come sede istituzionale e centro culturale, dal miglioramento del servizio della raccolta differenziata e della gestione dell’isola ecologica, dal supporto agli anziani promuovendo l’apertura di un centro diurno ricreativo e minialloggi.