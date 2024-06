«Diario Elettorale»: a Ghedi è sfida a due tra Federico Casali e Anna Giulia Guarneri

In due alla ricerca del secondo mandato da sindaco: così si può riassumere la sfida elettorale a Ghedi, dove all’uscente Federico Casali si contrappone Anna Giulia Guarneri, già alla guida della cittadina della Bassa dal 2004 al 2009.

Federico Casali nel 2019 era stato eletto al ballottaggio, che quest’anno non ci sarà: è il candidato del centrodestra. A sostenerlo quattro liste: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Ghedi Tricolore. La sicurezza è la priorità nel programma elettorale, partendo da una riorganizzazione dell’organico della Polizia Locale, passando poi per l’implementazione dei controlli nelle zone a rischio e dalla messa in atto di azioni per il contrasto di truffe, bullismo e baby gang.

Tema che si lega ai giovani, per il quali si vuole attivare un apposito hub nell’immobile degli ex appartamenti della stazione ferroviaria, ma anche un forum che sia organismo consultivo della Giunta e del Sindaco. Il contrasto alle fragilità parte dal progetto vita, le azioni in campo culturale dall’apertura dello spazio museale Farm Art, e dalla re-destinazione del “teatro Arcioni” a nuovo spazio polifunzionale. SI vogliono completare poi le procedure per il DUC come azione per il commercio e le attività produttive.

Anche Anna Giulia Guarneri va alla ricerca del secondo mandato: è stata sindaca dal 2004 al 2009, e quindici anni fa perse il primo ballottaggio nella storia di Ghedi. È la candidata del Centrosinistra, con tre liste a supporto: Ghedi bene comune, noi con voi per cambiare e il Partito Democratico. Guarneri immagina la sua città come una vera e propria officina creativa, nell’ottica della condivisione, realizzabile attraverso una riorganizzazione e armonizzazione della macchina amministrativa. Scuola e cultura al primo posto, con la gestione del polo culturale attraverso una fondazione. Per lo sport, verrà istituita una consulta ad hoc per far sì che le varie realtà possano confrontarsi.

Le politiche ambientali si concentreranno sull’acqua, sull’aria, sulla salute, sul suolo e verde pubblico, e l’idea è quella di sposare la filosofia “Rifiuti Zero”. La partecipazione, tema cardine, verrà implementata anche con le dirette streaming del consiglio comunale e l’estensione del bilancio partecipato.

Su Teletutto

Domani inoltre si accendono le telecamere di Teletutto per il confronto tra i candidati sindaco alle prossime amministrative di Ghedi. In diretta dalle 18.50 all’interno di Punti di Vista, in studio con Renato Andreolassi gli aspiranti alla fascia tricolore: Federico Casali e Anna Giulia Guarneri