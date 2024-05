«Diario Elettorale»: a Concesio duello tra Agostino Damiolini ed Emiliano Gallina

Nel 2019 il centrodestra riuscì a strappare al centrosinistra una delle sue roccaforti, Concesio, uno dei cinque comuni che in questa tornata elettorale, avendo più di 15mila abitanti, avrebbero potuto andare al ballottaggio. Cosa che non succederà, visto che in campo i candidati sono due.

Agostino Damiolini è il sindaco che è riuscito nell’impresa, dopo anche vicende travagliate per l’amministrazione di Concesio, di cambiare colore alla guida del comune alle porte di Brescia: si ripresenta, forte della squadra che lo ha accompagnato in questo mandato, supportato dalla lista «Insieme per Concesio», espressione dei partiti Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, e dalla civica «Damiolini Sindaco». Nel programma elettorale, l’organizzazione degli uffici comunali basata su principi di trasparenza, certezza dei tempi amministrativi, responsabilità e meritocrazia. Per quanto riguarda l’urbanistica, al primo posto il recupero dell’area «ex Faini», considerata il futuro in termini urbanistici. Tra le grandi opere, la realizzazione di un teatro comunale da 300 posti e l’ampliamento della Rsa con 40 posti letto.

La candidatura di Emiliano Gallina è arrivata, in seno allo storico gruppo di Progetto democratico, non senza un lungo periodo di confronto: la nuova lista «Partecipare per Concesio» ha deciso di puntare su una figura che ha esperienza amministrativa, essendo stato Gallina, tra il 1999 e il 2009, vicesindaco di Diego Peli. Le direttrici da tradurre in azioni amministrative sono la sostenibilità, il rispetto ambientale, la solidarietà e la coesione sociale, la priorità alla formazione e all’istruzione, la promozione culturale e sportiva, il sostegno alle attività commerciali di vicinato. La partecipazione dei cittadini si tradurrà nell’adozione di un «bilancio partecipativo», per quanto riguarda i temi urbanistici, si vuole implementare l’efficienza energetica del patrimonio comunale e studiare un nuovo piano del traffico, con l’ambizione di iniziare anche un’interlocuzione per l’estensione della linea metropolita verso la Val Trompia, partendo proprio da Concesio.