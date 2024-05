«Diario Elettorale», a Calcinato è ancora sfida tra Nicoletta Maestri e Vincenza Corsini

55 a 45: così in percentuali era finita nel 2019 la sfida a Calcinato tra Nicoletta Maestri e Vincenza Corsini. Sfida che si ripresenta anche in questa tornata elettorale.

Nicoletta Maestri

Nicoletta Maestri va alla ricerca della riconferma per un secondo mandato: a sostenerla la compagine che l’ha accompagna in questi cinque anni, ovvero il centrodestra unito con Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia e due liste civiche. Politica coesa e politica coerente: sono questi i mantra dei sostenitori di Maestri, che apre il programma elettorale con il capitolo giovani: per loro l’istituzione della Carta Rosso Blu, per servizi agevolati sul territorio comunale, come succede con la carta argento per gli anziani, e si propone l’istituzione di un Tavolo di lavoro giovanile con le agenzie educative del territorio. Per i servizi alla persona e per la tutela delle fragilità l’individuazione di unità abitative da destinare all’housing sociale e la bonifica e riqualificazione dell’area comunale «ex Efercal» per offrire risposte all’esigenza abitativa di anziani autonomi.

Vincenza Corsini

Vincenza Corsini tenta la rivincita, con la medesima compagine – Calcinato in Patto – che l’ha accompagnata anche nell’ultimo quinquennio che l’ha vista capogruppo della minoranza: il programma è stato steso dopo aver ascoltato le esigenze dei cittadini, con attenzione alle trasformazioni del territorio dovute anche alle grandi infrastrutture. Il Comune, per Corsini, deve essere una casa di vetro e verrà attivato lo sportello del Cittadino e una app dedicata. I giovani promuovono il cambiamento, e verrà approvata una carta dei servizi educativi e scolastici. L’attenzione ai fragili passa anche dalla riapertura di un centro prelievi in una sede baricentrica, già individuata nei locali attigui al Teatro Marconi. Proprio per l’impatto delle grandi opere sul territorio, verrà aperto uno sportello di informazione e ascolto per assistere i cittadini coinvolti dalle procedure di esproprio.