Cologne, con Giuseppe Vezzoli poker di candidati in corsa verso le urne

È stata annunciata nei giorni scorsi la lista civica Uniti per Cologne, guidata da Giuseppe Vezzoli, avvocato di 61 anni.

Vezzoli, figlio di un medico condotto locale, vive a Cologne da sempre e, oltre ai plurimi incarichi di consigliere comunale di area centrodestra, è stato anche assessore ai Lavori Pubblici negli anni Novanta. La sua esperienza e il suo attaccamento alla comunità sembrano essere i pilastri su cui si basa il progetto della lista. «Da questo amore, da questa passione e dedizione, nasce il progetto Uniti per Cologne», ha affermato Vezzoli.

Le idee

La lista è composta da una varietà di figure, tra imprenditori, impiegati, lavoratori, dirigenti della pubblica amministrazione, pensionati e nonni, ognuno selezionato per i suoi valori e il suo impegno verso la comunità. Il programma di Uniti per Cologne promette attenzione agli anziani, con l’obiettivo di garantire dignità nella loro vita quotidiana e creare strutture che rispondano alle loro necessità. «Altrettanta attenzione sarà dedicata ai giovani, alle famiglie in difficoltà e alla sanità pubblica, con l’intento di superare le sfide attuali del sistema sanitario», ha proseguito il candidato. La lista si impegna anche ad «affrontare le problematiche contemporanee, come la violenza di genere, il bullismo e le dipendenze, assicurando che nessun membro della comunità venga trascurato».

Tra gli obiettivi proposti da Uniti per Cologne ci sono «il recupero del Parco Gnecchi, la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del territorio e l’istituzione di un ufficio Pro loco» per promuovere le attività locali. «Non abbandoneremo mai nessuno e ogni colognese dovrà sentirsi parte della comunità», ha concluso Vezzoli, sottolineando l’importanza di un’Amministrazione attiva e attenta alle reali esigenze dei cittadini.

L’evento di presentazione del programma e dei candidati di Uniti per Cologne (tra cui figurano, tra gli altri, Nicoletta Benedetti, Marinka Pezzoni e Luca Barzan) è fissato alle 20.30 del 15 maggio al centro culturale Paolo Borsellino.

Vezzoli è uno dei quattro candidati in lizza per la poltrona di primo cittadino di Cologne. Gli altri, già presentati, sono Francesca Boglioni di Cambiamo Cologne (la lista che è ha composto la maggioranza consiliare negli ultimi dieci anni col sindaco Carlo Chiari), Alessandro Sala di SìAmo Cologne e Chiara Gilberti di Noi Cologne. La partita è aperta e le previsioni ad oggi sono impossibili da fare. Intanto la campagna elettorale è entrata nel vivo, con gazebo e incontri con cittadini e associazioni.