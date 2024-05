Cigole, Scartapacchio ancora una volta in campo

«Anche per queste elezioni mi presenterò come candidato sindaco, per la terza volta consecutiva. Se gli elettori lo desidereranno, mi impegnerò nei prossimi cinque anni per favorire l’emergere di nuove forze capaci di sostituirmi nel futuro».

Con queste parole, indirizzate a tutti i cigolesi, il sindaco uscente Marco Scartapacchio annuncia, appunto, che correrà per il terzo mandato consecutivo. E lo farà ancora, come da dieci anni a questa parte, sostenuto dalla lista civica «Cigole viva!».

In continuità

«Lavoreremo insieme per continuare quanto già realizzato in questi ultimi cinque anni, che non sono stati certamente facili - spiega il sindaco -, in cui abbiamo ottenuto più di venti finanziamenti a fondo perduto tramite bandi, abbiamo acquisito numerose risorse e realizzato molte opere». Pertanto, prosegue, «desideriamo portare a termine i grandi progetti già in corso o in procinto di avviarsi: stiamo per completare il cantiere di rigenerazione urbana della scuola dell’infanzia, che offrirà nuovi spazi sia per l’ambito scolastico che per la comunità, dando origine a nuovi servizi nel prossimo mandato. Dopo l’estate partirà il grande intervento sull’area verde che circonda il Castello e sul percorso sottostante. Il lavoro sul centro storico dovrà quindi proseguire con rigore, poiché è qui che si svolge la vita di un paese».

Quanto alla compagine che lo sosterrà, Scartapacchio annuncia che nella squadra, «una lista civica libera da logiche e influenze partitiche», ci saranno nuove energie, sia giovani che più esperte, «che hanno accettato di mettersi al servizio della comunità, oltre ad alcuni che già fanno parte del Consiglio». Resta di capire se l’avversario sarà il quorum o se vi sarà un’alternativa.