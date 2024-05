Castrezzato, una poltrona per tre: in corsa Barucco, Cuneo e Zerbini

Sarà una corsa a tre quella per la carica di sindaco alle elezioni amministrative di Castrezzato: in lizza vi saranno Aldo Barucco, Luigi Cuneo e Angelo Zerbini con le rispettive liste. Nel paese della Bassa, però, non fa notizia solo chi ci sarà, ma anche chi non ci sarà: l’attuale sindaco, Giovanni Aldi, e la maggioranza che oggi lo sostiene hanno deciso di non ripresentarsi.

Partiamo dunque da chi ci sarà. Ecco quindi Aldo Barucco e la Civica per Castrezzato. Il nome del candidato è già noto: già cinque anni fa, infatti, Barucco si candidò a sindaco, non riuscendo però a essere eletto. Ora, per lui, è quindi tempo di riprovarci: al suo fianco Michela Bosio, Giulia Briola, Gianmarco Cadei, Mattia Corini, Anna Lucia Dallavedova, Attilio Faustini, Gianluca Galli, Cristoforo Norton, Maria Giovanna Santacroce, Alessandro Sola, Mariavittoria Zanca e Marco Zanini (quest’ultimo a fianco di Barucco in minoranza da cinque anni e in passato già assessore).

Detto della civica guidata da Barucco, passiamo a quella che sostiene Luigi Cuneo. Per quest’ultimo si tratta dell’esordio nel panorama politico locale. Con lui la formazione di SiAmo Castrezzato, composta da Ezio Casaletti, Valerio Fogliata, Bruna Viapiano (già assessore in passato), Marzia Zammarchi (questi primi quattro candidati sono già stati indicati come futuri assessori in caso di vittoria), Laura Andrini, Marco Artunghi, Valeria Baldassarini, Silvano Casaletti, Simone Fogliata, Franco Loda, Stefania Noli e Marco Piscioli.

A sfidare le due civiche di Barucco e Cuneo ecco la squadra di Uniti si può, composta dalla coalizione di centrodestra tra Lega, FdI e Lombardia ideale, guidata da Angelo Zerbini. Anche per quest’ultimo sarà la prima volta come candidato sindaco, ma non si tratta certamente di un volto nuovo, poiché Zerbini stesso fu consigliere comunale in passato. Al suo fianco tanti volti noti e anche esordienti: Mariapaola Bergomi, Eugenio Paganotti (già assessori in passato), Lara Cola (oggi in Giunta), Eva Vezzoli (già consigliere), Angelo Chiari, Massimo Garibotti, Matteo Lapini, Ilaria Comina, Lorenzo Messali, Flavio Galli, Donatella Noli e Alessia Zotti.

La scelta

Questi, dunque, i protagonisti della sfida elettorale: per il vincitore sarà dunque la prima volta nel ruolo di sindaco. A concorrere per questa carica non ci sarà invece l’attuale primo cittadino, Giovanni Aldi. «Non ci sarò. L’impegno in questi cinque anni è stato davvero importante. Ora ho dovuto prendere questa scelta perché non c’è una squadra con cui poter proseguire. A influire anche i miei impegni lavorativi. Mi spiace anche di fronte ai tantissimi cittadini che mi hanno chiesto di ripropormi. Non essendoci le giuste condizioni, e avendo a cuore il paese, ho deciso di non proseguire».