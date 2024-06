Castrezzato, sfida a tre fra Aldo Barucco, Luigi Cuneo e Angelo Zerbini

A Castrezzato è una sfida a tre fra Aldo Barucco, Luigi Cuneo e Angelo Zerbini. Per chi riuscirà a spuntarla, sarà la prima volta: Barucco e Zerbini hanno alle spalle un’esperienza da consigliere comunale, mentre Cuneo esordisce tentando l’ingresso in Giunta e Consiglio comunale.

Il tutto in un quadro politico locale che è divenuto particolare: l’Amministrazione comunale oggi in carica, guidata dal sindaco Giovanni Aldi, ha deciso di non presentarsi in questa tornata elettorale. Ecco dunque al nastro di partenza Aldo Barucco con la novità «Civica per Castrezzato». A contendergli la guida politica del paese ci sarà Luigi Cuneo, sostenuto dalla lista civica «Siamo Castrezzato». Il tris di candidati si chiude con Angelo Zerbini: quest’ultimo è sostenuto dal gruppo di «Uniti si può», cui aderiscono i partiti di centrodestra di Fratelli d’Italia, di Lega e di Lombardia ideale.

Questo, quindi, lo scenario che i cittadini del paese della Bassa bresciana si ritroveranno sulla scheda elettorale. Mentre la campagna elettorale volge al termine, i tre candidati hanno già da tempo ben chiari i propri programmi elettorali. Per Aldo Barucco i temi principali da affrontare riguarderanno sicurezza, politiche sociali, servizi al cittadino, urbanistica e lavori pubblici. Luigi Cuneo e la sua squadra puntano molto su sicurezza, cultura, giovani e famiglie, servizi sociali, salute pubblica e anziani, urbanistica, sviluppo del territorio e attività commerciali/produttive. Infine ecco Angelo Zerbini, che scende in campo puntando su edilizia scolastica, strutture sportive, sicurezza e pulizia, cura e manutenzione del territorio.