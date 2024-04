Castenedolo, il sindaco Bianchini presenta la sua nuova squadra

Dopo aver annunciato la sua discesa in campo in vista delle elezioni come candidato sindaco, il primo cittadino uscente, Pierluigi Bianchini, svela i nominativi che caratterizzano la squadra della lista «Castenedolo Futura», espressione di un centrosinistra nel quale si fondono echi politici quali «Castenedolo Democratica» e «Castenedolo al Centro» con echi civici, ovvero la compagine di «SìAmo Castenedolo», da dieci anni all’opposizione, ma, da questa nuova tornata amministrativa, schierata con l’attuale maggioranza «per una visione comune e condivisa rispetto a tematiche importanti».

A sostenere la candidatura di Bianchini sarà una lista che, per buona parte, ripresenta volti già noti nel panorama politico attuale, ma che allo stesso tempo si apre anche «a nuove figure che hanno manifestato interesse ad assumere la responsabilità di prendersi cura del proprio territorio».

E così tra i volti già in campo si ricandidano: Eugenia Tonoli, vicesindaca uscente, Alberto Belpietro, Alessandra Busseni, Giovanni Carletti, Matteo Cavagnini, Denise Dancelli, Sara Soretti, Silvia Zaltieri (tutti espressione della maggioranza attualmente in carica); Mara Galanti e Paolo Terramoccia, attualmente in carica per la civica «SìAmo Castenedolo».

«A questi si aggiunge la determinazione e la voglia di mettersi in gioco di alcune new entry» spiega Bianchini in riferimento a: Francesco Annunziata, Massimo Barison, Giorgio Giotto, Beatrice Iloska, Simona Mattei e Christian Zoppini.

«Questa tornata amministrativa volge al termine e posso esprimere grande soddisfazione per i risultati ottenuti. Ora spero che i miei concittadini mi riaccordino la propria fiducia in un’ottica di continuità, così da poter portare avanti quanto intrapreso e così da ottenere ulteriori traguardi concreti, non solo a parole» spiega Bianchini.

Il riferimento va alla riqualificazione del centro storico, alla messa in sicurezza dei plessi scolastici, all’istituzione del Plis, ovvero il parco locale di interesse sovracomunale, al Pgt (Piano di governo del territorio) caratterizzato da un risparmio del consumo di suolo, oltreché all’attenzione per il comparto sociale e dell’istruzione.