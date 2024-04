Castegnato, Turelli mette «al centro» il paese e l’esperienza

Una civica di larghe intese per mettere al centro di tutto la comunità castegnatese. Questo il senso della nuova lista «Castegnato al centro», che avrà come candidata sindaca Patrizia Turelli e ha già incassato il supporto dei consiglieri del gruppo d’opposizione (Uniti per Castegnato) per cercare di vincere le amministrative di giugno contro la lista Civica Castegnato del sindaco Gianluca Cominassi.

Gli ideali

Parte da qui l’ex vicesindaco Turelli con la sua nuova avventura politica, dopo una vita in amministrazione come assessore (tra le altre cose) a Sicurezza, Commercio e Franciacorta in Bianco, kermesse che la vedeva come principale organizzatrice.

«Nel corso della mia esperienza amministrativa ho sempre messo al primo posto l’impegno preso nei confronti dei miei concittadini, senza alcuna distinzione e senza mai tirarmi indietro - racconta la Turelli -. La mia disponibilità all’ascolto e la volontà di risoluzione delle problematiche, caratteristiche che ritengo fondamentali per chi ricopre un ruolo amministrativo, hanno fatto in modo che le persone riconoscessero ed apprezzassero il mio modo di operare per il paese, a tal punto da chiedermi di candidarmi come sindaco».

Questi i capisaldi dell’avventura come amministratrice della Turelli, che vuole portare nella sua nuova lista, espressione di un gruppo che vuole essere civico e trasversale.

Il gruppo

«Gli anni che ho dedicato ad amministrare la cosa pubblica mi hanno insegnato l’importanza di avere attorno a sé un gruppo unito e coeso, che condivida valori e passione per il lavoro che deve essere svolto. Fin da subito mi sono messa al lavoro per costruire una squadra e ho dato la mia disponibilità ad accogliere tutte le persone che volessero condividere con me l’avvio di un nuovo percorso, civico e trasversale per il bene di Castegnato».

«Insieme alla squadra che si stava venendo a formare abbiamo trovato nelle persone di Claudio Treccani e Daniele Novelli (oggi in Uniti per Castegnato, ndr), consiglieri comunali che hanno sempre dimostrato impegno e serietà, la possibilità di concretizzare e dare l’avvio a quanto ho sempre creduto. Sono entusiasta di avere costruito un gruppo con il quale condividere una nuova visione per il Paese di domani, perché solo insieme riusciremo a rendere Castegnato migliore».