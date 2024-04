Capriolo, Vezzoli scende in campo per la terza volta e affronterà Vitale

Ora è ufficiale: Luigi Vezzoli si candiderà come sindaco di Capriolo per la terza volta consecutiva. Il leghista, eletto primo cittadino nel 2014 e riconfermato, pur dopo un breve commissariamento, nel 2019, sarà ancora una volta il volto della lista Onestà per Capriolo, che unisce la Lega con la civica SìAmo Capriolo.

L’annuncio è giunto giovedì dai referenti del gruppo di maggioranza. «Vezzoli è una persona buona e onesta, e le tante scelte decise e talvolta impopolari ne sono la prova, anche di questo gli si deve dare atto - hanno spiegato in una nota ufficiale i colleghi di lista -. Insieme alla sua Amministrazione, assessori e consiglieri hanno potuto e saputo lavorare uniti in un ambiente di grande serenità, garantendo stabilità e compattezza che non sempre è scontata nei Comuni e che, come chi conosce le dinamiche di queste cose potrà confermare, è un valore aggiunto di non poco conto».

La ricandidatura di Vezzoli era già altamente probabile, diventata certa solo nelle ultime ore. Il sindaco ci ha pensato tanto e alla fine ha deciso, supportato dai suoi e sollecitato dagli elettori, a proseguire la strada tracciata in particolare durante l’ultimo (coeso) mandato, visto che il primo era stato costellato da conflitti interni.

«A volte gli imprevisti generano nuove priorità e può capitare che i programmi elettorali ne paghino le conseguenze - hanno commentato Vezzoli e i militanti -. Per questo non vogliamo sprofondare nella demagogia elencando cento "belle cose" magari poco fattibili. Vi è sempre da migliorare, questo lo sappiamo bene; alcuni servizi importanti per i cittadini saranno potenziati per cercare di ridurre le distanze tra chi richiede il servizio e l’ufficio che lo deve fornire», hanno concluso ricordando comunque tutti i progetti e le iniziative portate avanti nell’ultimo lustro, dalle infrastrutture all'ambiente, dallo sport al turismo, solo per citare alcuni dei temi fondamentali.

Vezzoli andrà a sfidare Stefan Vitale, candidato della nuova civica Viviamo Capriolo, e una terza persona, ossia l’esponente del centrosinistra che lo ufficializzerà solo nei prossimi giorni.