Capriolo, «Un paese per tutti» nel programma di Sara Cavalleri

Nuova avventura politica per Sara Cavalleri, che a Capriolo ha annunciato la sua candidatura a sindaco per la lista civica (slegata dai partiti) chiamata «Un paese per tutti». La candidata si propone di guidare Capriolo dopo aver cambiato casacca (era stata eletta in Consiglio comunale nel 2019 con Capriolo Cambia) ed aver svolto, con costanza e intensità, il ruolo di consigliera negli ultimi cinque anni.

Accanto a Cavalleri, quarantaquattrenne laureata in Economia, ci sono figure molto note in paese, tra cui due ex candidati sindaco come Onofrio Facchi e Jessica Maria Perrone, oltre a Fabrizio Rigamonti, primo cittadino per ben tre mandati, e a personaggi come Francesco Santoro, Pierluigi Ramundo, Adriano Pagani, Fabio Sangalli ed Ermenegildo Brescianini.

Le priorità del programma che il gruppo ha illustrato saranno innanzitutto «quelle finalizzate al raggiungimento di un welfare collettivo, fondato su politiche sociali che abbiano al centro la persona, sia come soggetto individuale sia come ente, associazione, impresa», ha affermato Cavalleri.

Una priorità sarà quindi «la creazione di consulte cittadine formate da varie categorie sociali (commercianti, imprenditori, rappresentanti delle scuole presenti sul territorio, alunni, cittadini fragili) che possano rappresentare i propri bisogni all’Amministrazione comunale e che abbiano un potere consultivo oltre che partecipativo».

Altro punto programmatico fondamentale sarà «favorire le politiche che garantiscano la parità di genere». Non meno importante « l’approccio al mondo giovanile con la consapevolezza di non dover imporre programmi, ma di voler accettare le proposte». Si dovranno poi «garantire spazi pubblici strutturati in modo da poter essere fruibili da tutti, centri aggregativi, strade sicure, luoghi per sport all’aperto, politiche culturali volte a far conoscere il territorio». Tra le priorità anche «il rispetto dell’ambiente con politiche volte ai bambini».

Infine, una particolare attenzione sarà data al «rapporto con le associazioni di volontariato sul territorio, per realizzare progetti comuni con le finalità sociali dell’ente locale, come la promozione culturale dalla terza età, la salute e l’aiuto alla vita», ha concluso la candidata.

Alle urne la Cavalleri se la vedrà con altri tre candidati sindaco: l’uscente Luigi Vezzoli, Gigi Cadei e Alberto Zini.