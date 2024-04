Capriolo, le priorità di Vitale per un paese vivibile che guarda ai giovani

La candidatura era stata annunciata oltre un mese fa, ora c’è stata la presentazione ufficiale: Stefan Vitale, libero professionista di 46 anni, sarà alla guida della civica Viviamo Capriolo.

Vitale propone di affrontare i problemi del paese con nuove soluzioni e un giusto senso di urgenza.

«Vogliamo andare verso un paese che possa tornare a vivere, respirare, dove la vita sia serena e appagata e i servizi idonei alle nostre esigenze». Tra gli obiettivi c’è quello di coinvolgere i giovani con progetti sociali e culturali, creando spazi di aggregazione e opportunità di crescita: «Il nostro viaggio, a cui invitiamo la cittadinanza, ci vuole condurre al mondo dei giovanissimi e dei nostri ragazzi con progetti dedicati sia in ambito sociale, con punti di aggregazione sani e di convivialità, spazi comuni dove studiare, giocare, suonare, condividere e crescere».

Il candidato sottolinea l’importanza di valorizzare le risorse locali e di migliorare la qualità della vita: «Non dobbiamo inventare nulla, poiché il nostro territorio ci offre tutto il necessario, va solo organizzato e ben pubblicizzato». Si punta a «istituire un ufficio dedicato allo sviluppo del Comune e dei cittadini, al fine di fornire supporto e agevolazioni per la crescita economica e sociale. Desideriamo che l’Amministrazione sia un volano per tutti». Sport, attenzione agli anziani, sicurezza, infrastrutture, miglioramento della viabilità sono alcuni degli altri punti programmatici esplicitati.

Già annunciata anche la squadra: tra i candidati consiglieri ci sono persone note in paese come Roberta Colombi, anima della Runners Capriolese, Elena Salogni, dell’associazione Insieme Genitori, Roberto Guizzetti, storico agente di Polizia locale da poco in pensione, e ancora Diego Cadei, Marco Plebani, Omar Zanni, Arianna Alzani, Luca Beretta, Matteo Gallinaro, Simonetta Mangerini e Michele Zanni.