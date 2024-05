Calvisano, Angelo Formentini punta al record da primo cittadino

«Se ci siete tutti, io ci sono». Detto, fatto. Con i membri dell’attuale maggioranza seduti in Consiglio comunale a Calvisano, il sindaco Angelo Formentini annuncia la propria candidatura alle prossime elezioni amministrative: è la quarta volta che sfida le urne per conquistare la fascia tricolore di primo cittadino.

E lo fa con la stessa compagine che 5 anni fa gli ha permesso di ottenere la fascia tricolore con il 55,3% delle preferenze. L’unica novità del 2024 è l’ingresso dei Popolari (con l’ex sindaco Giovanni Appiani in prima linea), schierati nel 2019 con gli avversari alle urne.

«Ho chiesto al mio gruppo di cercare una valida alternativa come mio successore – dice il primo cittadino in carica -. Gli esponenti di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega hanno però richiesto in coro che restassi. Ero quindi disposto ad accettare alla condizione che ci fosse un’unione d’intenti totale e nessuno della mia squadra si è tirato indietro: piena la disponibilità dei componenti ad essere ancora nella lista “Centrodestra per Calvisano”. Credo sia un caso raro, di cui vado orgoglioso».

«Non bastasse - prosegue -, per cogliere il più ampio consenso possibile abbiamo stretto la mano all’area più centrista. Abili ad interloquire con gli enti sovracomunali oggi amministrati da politici di centrodestra al fine di ottenere risorse da mettere poi a terra sul nostro territorio, siamo così pronti a proseguire la nostra esperienza».

In particolare è forte il desiderio di gestire al meglio i 2,5 milioni di euro di fondi Pnrr per riqualificare i cimiteri, il chiostro domenicano e il municipio nonché per la realizzazione (in parte) della pista ciclopedonale di raccordo con Mezzane. Nel programma elettorale - illustrato nel dettaglio il 20 maggio alla sala polivalente - non manca inoltre il focus sui lavori del ciclo idrico integrato, che interesseranno a breve alcune piazze e il centro del capoluogo. Non ultimo, c’è l’idea di costruire un cavalcaferrovia sul passaggio a livello di Viadana e una tangenzialina verso Carpenedolo.

Commercialista 55enne, ex consigliere provinciale e con già tre mandati da sindaco alle spalle (dal 2004 al 2014 e appunto dal 2019 a oggi), Formentini intende dunque perfezionare un record già suo in caso di vittoria: nessuno vanta tanti giorni alla guida del governo locale quanto lui. Intanto in paese sembra stia per nascere una fazione antagonista al voto: il gruppo di minoranza Insieme per Calvisano su Facebook ha dichiarato che «qualcuno è a disposizione». Non trapela comunque nulla di ufficiale e il tempo stringe: il nodo va sciolto in fretta.