Caino: in corsa solo la lista di Cesare Sambrici, ma chiusa agli avversari

Il sindaco uscente di Caino Cesare Sambrici, a capo di «Alternativa civica - Idee in comune» non avrà alcun avversario che lo sfiderà alle Amministrative. Per la prima volta a scendere nell’agone elettorale sarà solamente una lista, quella che da 10 anni a questa parte amministra il paese della Valle del Garza.

Dopo un decennio ai banchi dell’opposizione il centrodestra ha deciso di non presentarsi, «ma in questo modo una parte del paese non si sentirà rappresentata alle urne - spiega Luca Rossi, consigliere dell’opposizione di lungo corso ritiratosi un paio di anni fa -. Per questo avevo proposto a Sambrici di considerare l’inserimento in lista anche di persone che sarebbero in grado di rappresentare l’altra parte della comunità».

Una possibilità che l’unico candidato non ha colto perché «ho ritenuto giusto dare la priorità a chi lavora con impegno con Alternativa civica per il paese da quasi dieci anni - spiega Sambrici -. Tuttavia la prima cosa che farò se dovessimo raggiungere il quorum sarà quella di coinvolgere nelle commissioni esterne anche chi non si sente rappresentato dalla nostra civica, in modo da poter lavorare a stretto contatto anche con loro».

Tra i nuovi progetti che «Alternativa civica - Idee in comune» ha annunciato ci sono la sistemazione idrica di via Nazionale nell’area all’altezza della posta, la manutenzione del Reticolo idrico minore, la creazione di nuove captazioni dell’acquedotto e l’ampliamento delle vasche esistenti e di nuove strategie per il recupero dell’acqua piovana.