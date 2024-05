Brandico, Michele Tomasoni vuole portare aria fresca in municipio

A farsi portabandiera della lista civica «Brandico Conta» è un giovane che pensa un paese alternativo a quello degli ultimi anni: Michele Tomasoni, 26 anni e un grande amore per l’agricoltura e il proprio territorio. È lui lo sfidante del sindaco uscente Fabio Pensa.

«Oltre a collaborare nell’azienda agricola di famiglia ho coltivato la mia passione verso il mondo contadino anche nel mio percorso scolastico - sottolinea -. Infatti, dopo aver conseguito il diploma presso l’Itas Pastori ho proseguito gli studi all’università laureandomi con un percorso magistrale in Scienze agrarie».

Ma più di ogni cosa Michele, nato e cresciuto a Brandico, tiene molto al proprio paese e, nonostante la giovane età, si sente pronto a guidarlo: «Per alcuni il fatto che abbia solo 26 anni potrebbe rappresentare un problema ma per me e chi mi sostiene è un grande valore aggiunto - continua il candidato -. Ho il desiderio di spendermi per la comunità, mettendo in campo freschezza e entusiasmo. Perciò con passione, determinazione e trasparenza, consapevole dell’impegno e delle responsabilità richieste, mi metto in gioco per una rinascita del nostro territorio».

Il candidato inoltre si sente circondato dalle persone giuste che possano aiutarlo a «portare un po’ di aria fresca» in paese: «Brandico negli ultimi anni ha visto diminuiti i servizi e è andato incontro ad una progressiva perdita di dialogo e di relazioni sociali - prosegue -. Il nostro gruppo è composto da persone con esperienze e competenze diverse ma che sanno dialogare fra loro e con la comunità. Nella lista sono rappresentate le diverse generazioni in modo da rispondere al meglio alle necessità di tutti: oltre a giovani ci sono anche alcuni adulti con esperienza e che hanno già ricoperto cariche nelle scorse amministrazioni. Il nostro obiettivo è mettere al centro le persone puntando a un maggior coinvolgimento e a una maggiore partecipazione».