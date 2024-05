Bione, il sindaco uscente Franco Zanotti è senza avversari

Una sola lista a Bione, mai successo nella sua storia, con la compagine uscente di «Vivere Bione» che questa volta è civica in modo assoluto e senza simboli di partito. Compagine che conserva l’impianto originario accogliendo pure un paio di consiglieri oggi all’opposizione. Merito anche del coinvolgimento che non è mai mancato in Consiglio come nelle riunioni preliminari, e delle discussioni aperte che hanno portato quasi sempre a votare all’unanimità.

Il candidato a sindaco è ancora Franco Zanotti, artigiano 53enne che mira al suo terzo mandato. Bione è un centro che anche grazie alla vicinanza con Lumezzane ha visto negli anni passati un consistente sviluppo industriale. Componente che ha avuto il merito di assicurare a molti posti di lavoro vicini a casa, a scapito forse della coesione sociale.

Ecco dunque che la priorità per i prossimi cinque anni è di portare a termine la riqualificazione dell’area a fianco del municipio (ex garage dei pullman) dove dovrebbe sorgere uno stabile con ambienti dedicati al vivere momenti culturali e di socializzazione. Altro intervento, fra le opere pubbliche, la sistemazione di piazza Trento e la creazione di parcheggi nella frazione Dossolo. «Uno dei problemi che ci assillano è poi la mancanza in paese di un medico di medicina generale, coi cittadini costretti a rivolgersi altrove, anche piuttosto lontano» ci dice Zanotti, che sa di essere responsabile anche della salute pubblica. «Dobbiamo poi imparare a comunicare meglio ciò che facciamo. Ci siamo accorti che oggi se non comunichi è come se non ci fossi».