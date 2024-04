Bassano Bresciano, il sindaco Michele Sbaraini tenta la conferma

«Proseguire l’azione amministrativa intrapresa nel mandato che sta per giungere a termine dando seguito ai progetti avviati e continuare nella modernizzazione del paese». Con queste parole il sindaco uscente, Michele Sbaraini, annuncia che correrà per il secondo mandato nelle elezioni di giugno. A sostenerlo sarà ancora la lista di centrodestra «Civica per Bassano insieme», che gode dell’appoggio dei tre partiti, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, oltre che di esponenti della società civile senza tessera di partito ma che si riconoscono nel programma elettorale della lista. Cinque anni fa Sbaraini era stato premiato con 832 voti (63,2%), passando così da vicesindaco a primo cittadino.

«La lista che presenteremo - sottolinea Sbaraini - intende portare avanti il lavoro finora svolto con la presenza di volti, contributi e competenze nuovi. Ci sarà continuità e rinnovamento nello stesso tempo nelle persone che comporranno la squadra consiliare».

Sul tavolo una doppia priorità: «Dare compimento alle opere da un lato e rafforzare i servizi dall’altro». Il riferimento è a due interventi per i quali i progetti sono già stati definiti e finanziati, e per i quali si tratta ora di cedere il passo ai cantieri: il polo scolastico per l’infanzia, sulle ceneri dell’ex oratorio femminile, e la riqualificazione anche in chiave di efficientamento energetico del centro sportivo comunale. Quanto ai servizi, sottolinea Sbaraini, «procederemo con la revisione del Pgt per rafforzare lo sviluppo urbanistico del paese e ampliare la gamma di servizi sia per l’assistenza scolastica che per i servizi alla persona, specialmente quella anziana e fragile». Senza tralasciare la questione sicurezza dei cittadini, «anche in un’ottica di collaborazione sovracomunale» e quella ambientale «verso la quale occorre una particolare attenzione, anche qui interagendo e facendo rete con il territorio limitrofo».