Barbariga, Marco Tinti in campo «per un paese più bello e solidale»

Sciolte tutte le riserve Marco Tinti, 33 anni, avvocato e insegnante di diritto all’istituto Don Mazzolari di Verolanuova, ha deciso di scendere in campo per concorrere alla carica di sindaco, sfidando il primo cittadino uscente Giacomo Uccelli. «Mi candido - afferma Tinti - perché amo il mio paese, che voglio vedere più bello e accogliente, più vivo e solidale. Questo è il momento in cui ci si deve impegnare in prima persona per la comunità; credo nel lavoro di squadra, nell’assunzione di responsabilità e nella valorizzazione delle energie e delle idee innovative. Ci metto le mie competenze e la capacità di ascolto, di armonizzare i contrasti e di unire, oltre alla passione ideale e civile».

Tinti ha già avuto un’esperienza amministrativa, dato che è stato consigliere comunale dal 2014 al 2019 ed ha pure ricoperto il ruolo di vicesindaco e assessore, per poco più di un anno, nel primo mandato di Uccelli. Da due anni è presidente della scuola dell’infanzia di Frontignano.

«Ho fatto questa scelta anche perché ritengo che Barbariga e Frontignano abbiano bisogno di un modello di amministrazione diverso, capace di guardare ad una concreta visione del futuro. Il mio primo intento è dare attenzione ai bisogni dei cittadini, con particolare riguardo alle condizioni di fragilità. Il secondo è promuovere uno sviluppo di qualità per valorizzare appieno le risorse ambientali, culturali e produttive del nostro comune. Il terzo è garantire un’informazione costante alla comunità sui progetti da realizzare così come sugli aspetti critici.

«Inizio il mio percorso - conclude Marco Tinti - insieme ai componenti della lista “Rinascita Civica Barbariga - Frontignano” costruita grazie alla collaborazione di persone della comunità desiderose di contribuire alla connessione di tutti i cittadini attraverso una fiducia contagiosa. Per far questo è indispensabile cominciare già da ora a stabilire un contatto attivo e costante con tutti i cittadini, per tracciare la strada per un programma elettorale partecipato e innovativo, con una missione importante e una strategia mirata a far crescere ogni componente sociale di Barbariga e Frontignano». //