Barbariga, Giacomo Uccelli ci riprova e Marco Tinti si presenta come l’alternativa

Sono due i candidati a sindaco per Barbariga che si presenteranno alle prossime elezioni comunali. Giacomo Uccelli, sindaco uscente, si ripresenta per la terza volta con una squadra rinnovata rispetto al precedente mandato. A sfidarlo, Marco Tinti, ex consigliere di maggioranza (nella prima Giunta Uccelli) che ha deciso, dopo anni di militanza nel Consiglio comunale, di scendere in campo in veste di candidato sindaco.

Per la civica «Insieme per il futuro Barbariga Frontignano» Uccelli propone un programma che si concentra su obiettivi, come «la stretta collaborazione con l’Asst Franciacorta per accelerare la partenza dei lavori della Casa di comunità. Occhi di riguardo anche alla viabilità per trovare una soluzione alternativa al centro storico. L’idea quella di veicolare i mezzi agricoli su una direttrice tra via 26 Aprile e via de Gasperi. Proseguiranno le collaborazioni con Parrocchia e associazioni e la promozione della locale comunità energetica. Infine, puntiamo all’implementazione del piano di diritto allo studio che oggi è di 300mila euro». La presentazione della lista è prevista per il 27 maggio nella sala consiliare di Barbariga e il 31 a Frontignano, nella sala civica (sempre alle 20.30).

«Rinascita civica Barbariga-Frontignano» invece si presenterà venerdì 24 o nella sala consiliare del capoluogo e mercoledì 29 a Frontignano, nella sala civica (sempre alle 21). Marco Tinti punta a un programma alternativo: «Ci presentiamo come portatori di un concreto e costruttivo progetto di rinnovamento. Barbariga e Frontignano hanno bisogno di una visione del futuro e di una programmazione frutto di una concreta comprensione delle esigenze dei cittadini. Puntiamo alla trasparenza e quindi ci impegniamo a ripristinare le commissioni consiliari, non costituite nell’ultimo mandato. Al centro del nostro programma ci sono la persona con i suoi bisogni, l’ambiente, il verde, l’arredo urbano. Lavoreremo per lo sviluppo dei servizi della Casa di Comunità e metteremo mano al Pgt per il recupero dell’esistente».