Bagnolo, si va verso una corsa a due ma i nomi restano un’incognita

Ancora nessuna ufficialità, ma a quanto pare a Bagnolo Mella le liste saranno solamente due: la possibilità infatti di una terza lista, di cui in paese si vociferava, appare di difficile attuazione. C’è il centrosinistra da una parte e dall’altra la compagine di centrodestra che, a quanto pare, per questa tornata elettorale, sarà compatta.

«Quello che ha fatto tardare la presentazione dei gruppi che si candideranno alle prossime elezioni amministrative - questo l’intervento del vicesindaco reggente Cristina Almici - è stato l’emissione del decreto. Presumevamo che, dopo la morte del nostro amato sindaco Pietro Sturla, saremmo quasi sicuramente andati a elezioni, ma non ne avevamo la certezza senza alcun documento».

Ora i pezzi sulla scacchiera politica di Bagnolo Mella sono quasi pronti per essere mossi e a quanto pare i giochi inizieranno a breve. Con molta probabilità infatti già la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per avere l’ufficialità da ambedue le compagini.

«Noi - spiega la Almici - ci ripresenteremo sicuramente per proseguire il lavoro iniziato con Sturla e per concretizzare gli impegni già assunti. Oltre che per aggiungere le nuove proposte per migliorare Bagnolo. Stiamo lavorando per correre uniti». Un centrodestra unito quindi per Bagnolo Mella che, con ottime probabilità, otterrà anche i simboli dei partiti (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia).

Anche il centrosinistra è più coeso che mai, tanto che la civica «Bagnolo Aperta» è al rush finale. A quanto si apprende dalla consigliera di minoranza Cristina Leoni, il gruppo dovrebbe presentare l’intera squadra giovedì sera a Palazzo Bertazzoli. «Abbiamo intercettato persone nuove, tanti giovani che vogliono lavorare e dedicarsi al nostro comune - spiegano alcuni rappresentanti di "Bagnolo Aperta" -. Lo spirito che ci contraddistingue è quello di far rivivere il nostro paese. Nei due incontri pubblici che abbiamo già svolto abbiamo messo a fuoco l’attuale situazione circa i temi di urbanistica e della scuola presentando le nostre i pesanti limiti che emergono e le nostre proposte per il futuro».

Incontri questi, propedeutici alla presentazione della lista che svelerà, oltre al candidato sindaco, anche i componenti della nuova squadra che, a giorni, si presenterà alla cittadinanza.