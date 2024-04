Bagnolo Mella , la lista Bagnolo Aperta ha scelto: punta su Stefano Godizzi

Il logo rimane invariato, resta anche il nome della civica «Bagnolo Aperta», così come il progetto per «una città più partecipata e viva». La novità è il candidato sindaco: la preside di ferro Ermelina Ravelli, che rimarrà nel gruppo, ha infatti passato il testimone all’attuale capogruppo di minoranza Stefano Godizzi.

«La comunità bagnolese - dichiara la Ravelli - ha bisogno di un direttore d’orchestra che sappia guardare e intercettare lo sguardo di ritorno. Un leader che ciò che promette mantiene, con la massima trasparenza e disponibilità e non c’è persona che meglio di Stefano sappia incarnare questi principi». «Raccolgo volentieri - afferma Godizzi - il testimone dalla nostra preside. Cassetti e porte chiuse non vogliamo più vederne: trasparenza a 360 gradi e anche coinvolgimento della cittadinanza».

Stefano Godizzi, 56 anni, iniziò a muovere i primi passi come consigliere comunale di maggioranza nel 1997 quando sindaco era Renato Ferrari. Ricoprì poi il ruolo di presidente del Consiglio comunale, fu assessore alla Pubblica istruzione, Cultura e Promozione della città; si congedò, causa lavoro, dalla politica attiva nel 2016 per poi «ributtarsi nella mischia» nel 2021 sposando appunto il progetto di «Bagnolo Aperta».

«Alle scorse amministrative - spiega Godizzi - non siamo riusciti a spuntarla per 32 voti, ma da allora nulla si è interrotto e il lavoro è continuato, un impegno costante. Restiamo convinti che il nostro Comune debba essere rilanciato, in particolare il centro storico deve rivivere da un punto di vista sia urbanistico sia commerciale per arrestare la desertificazione alla quale il nostro paese sta andando incontro».

Presentazione

I candidati consiglieri, così come il programma, saranno resi pubblici giovedì 2 maggio alle 20.30 nella sala civica di palazzo Bertazzoli. «Tra i punti fondamentali - anticipa Godizzi - ci sarà un piano di manutenzioni programmate in modo da rendere il paese più decoroso. Teniamo molto anche a creare un’amministrazione partecipata per ridare voce ai cittadini in un clima di condivisione e collaborazione». Tra le priorità i giovani e la creazione di spazi attrezzati per le attività sportive e ricreative.

«Il miglior futuro di Bagnolo Mella - afferma il candidato sindaco - sono i nostri ragazzi: è da loro che dobbiamo ripartire ed è su di loro che dobbiamo investire offrendo loro ambienti e strumenti idonei come ad esempio una cittadella dello sport.

«Nel nostro vocabolario - conclude Godizzi - non esiste la frase “lascia fare a me”, perché sono convinto che il contributo di ogni nostro concittadino sia essenziale alla crescita del nostro paese».