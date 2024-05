Bagnolo Mella, Cristina Almici per proseguire lungo il sentiero tracciato da Pietro Sturla

Cinque simboli, di cui uno, giallo e blu, spicca su tutti («Facciamo Bagnolo insieme - continuiamo per Sturla sindaco»), e poi un solo nome: Cristina Almici. Sarà infatti l’attuale vicesindaco reggente e deputata di Fratelli d’Italia a guidare la compagine del centro destra a Bagnolo Mella. L’ufficialità è arrivata ieri durante la presentazione della lista che porta il suo nome «Almici sindaco».

«Questo gruppo - spiega commossa la Almici - nasce con lo spirito di onorare la memoria del nostro sindaco Pietro Sturla continuando a portare avanti quello che era il suo programma, parte delle opere che ci eravamo proposti le abbiamo già realizzate, ma se i bagnolesi decideranno di darci nuovamente la loro fiducia proseguiremo nel sentiero tracciato da Pietro. Quella che ci apprestiamo a iniziare non è certamente la prima campagna elettorale che faccio, ma è sicuramente la più emozionante.

Questa volta mi candido a sindaco essendo già onorevole, in molti mi hanno chiesto perché, la risposta è semplice: io devo tutto a Bagnolo e ho sempre detto che ci sarei sempre stata per il mio paese. Sono a Roma, ma casa mia è questa. La mia carriera politica mi ha insegnato che è fondamentale partire dal territorio e conoscere le esigenze delle persone perché solo così si può lavorare per fare bene a livelli superiori».

Oltre alla civica che porta il nome del defunto sindaco Pietro Sturla, ad appoggiare la squadra della Almici ci saranno Udc, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Per Fratelli d’Italia, partito della Almici, c’era il consigliere regionale Giorgio Bontempi che, come Pietro Albanese, referente della civica in meteorica di Sturla, ha spiegato come la candidata sindaco porterà avanti i valori del defunto primo cittadino. Roberta Sisti, segretario provinciale della Lega Nord, ha sottolineato invece come la Almici sia «riuscita nell’arduo compito di rimettere insieme un bel centrodestra unito». Anche Marco Ferretti (Forza Italia) e Dario Ungarini (Udc) hanno posto l’accento sull’importanza di una squadra compatta: «Non è semplice mettere insieme tante anime - precisa Ferretti - a Bagnolo si è messo da parte l’io per raggiungere il noi e Cristina sarà il capocordata di una coalizione importante».

Squadra

A sostegno della Almici sono intervenuti anche l’europarlamentare Oscar Lancini, l’assessore regionale Simona Tironi, la collega Simona Bordonali e il consigliere provinciale Paolo Fontana. «Spiace essere qua oggi - precisa la Bordonali - perché Bagnolo non è a scadenza naturale, infatti è mancato un sindaco, il nostro sindaco Pietro Sturla.

Però oggi, nonostante il dramma che ha colpito al cuore Bagnolo, c’è una novità, una bella notizia ossia che il candidato sindaco è l’onorevole Cristina Almici. Conoscendola credo che, in caso di vittoria, Bagnolo Mella sarà al centro dell’agenda nazionale». Non si conoscono ancora i nomi della squadra che sosterrà la Almici e che saranno svelati la prossima settimana, ma con buona probabilità quello di Eleonora Rossini, attuale capogruppo di uno dei due gruppi di minoranza, sarà presente.