Anziani e viabilità gli assi per il poker di Risatti a Limone del Garda

Risatti punta al poker e anche stavolta dovrà vedersela solo con il quorum. A Limone, borgo di mille abitanti e colosso turistico da 1,2 milioni di presenze annue, c’è un’unica lista in corsa per il governo del paese. È la civica «Per Limone sul Garda» che candida alla poltrona di sindaco Franceschino Risatti detto Chicco.

Imprenditore turistico, 71 anni, Risatti mira al quarto mandato. Eletto per la prima volta nel 2004, è stato confermato nel 2009 e nel 2014. Ora, dopo cinque anni come vice di Antonio Martinelli, ci riprova. Sarà una corsa senza avversari, come accadde nel 2019 e prima ancora nel 2014.

Per trovare una campagna elettorale più affollata bisogna risalire al 2009, quando le liste furono addirittura tre. Ma anche in quel caso per Risatti fu un trionfo con il 73,94% dei voti.

Il gruppo uscente viene in buona parte riconfermato, seguendo il motto «squadra che vince non si cambia». In lista troviamo il sindaco e l’assessore uscenti Antonio Martinelli e Rodolfo Risatti. Ci sono anche i consiglieri uscenti Tiziana Gesmundo, Rudi Montagnoli, Gabriele Girardi, Gabriela Rosa e Matteo Pelanda. Tre i volti nuovi: Sofia Bernardi, Matteo Segala, Sabrina Faustini.

Il programma è lo specchio della concretezza limonese: un elenco di 17 proposte, tra cui la casa protetta per anziani, il centro di raccolta rifiuti, una rotonda all’imbocco della provinciale per Tremosine, appartamenti per l’edilizia convenzionata e l’acquisto di un battello spazzino per tenere puliti il porto e le acque davanti alle spiagge.