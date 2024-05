Ancora una volta a Treviso Bresciano corre solo il sindaco Piccinelli

È il 57enne Mauro Piccinelli, da poco in pensione, il candidato sindaco a Treviso Bresciano alle prossime elezioni per la terza volta consecutiva. Per le ultime due con una sola lista.

«Avrei preferito che ce ne fosse un’altra, o almeno che qualcuno si proponesse per prendere il mio posto – afferma –. In realtà abbiamo faticato a coinvolgere alcuni giovani per avvicendare i tre nomi che ci mancavano rispetto alle passate elezioni».

Il virus della disaffezione all’attività amministrativa, insomma, colpisce anche nel piccolo borgo montano della Valle Sabbia. «Sperando che vada meglio la prossima volta andremo comunque avanti», aggiunge. E se gli chiediamo delle priorità fra le cose da gestire dal municipio, ci dice sta facendo di tutto per trovare il modo di mettere in sicurezza il Forte di Valledrane e di utilizzare l’area dell’ex Sanatorio, strutture che sono nel cuore di tutti i suoi concittadini: «Ci sono delle prospettive interessanti e se sono rose...».

Poi? «Si naviga un po’ a vista. Negli anni scorsi siamo riusciti a realizzare opere che non erano nemmeno in programma: cerchi di avere pronti dei progetti, arriva il bando giusto e partecipi per ottenere dei finanziamenti. Ormai si fa così, difficile guardare più lontano».

Quello che Piccinelli vuol dire ai compaesani è che continuerà ad operare per il bene del paesello e del territorio, confidando nelle sinergie instaurate con le associazioni, assicurando «la massima trasparenza e il massimo impegno».