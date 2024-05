Amministrative 2024: i 301 candidati sindaco si presentano ai loro elettori

Una «finestra» elettorale aperta per i 301 candidati sindaco della provincia di Brescia: ad accoglierli saranno il Giornale di Brescia e Teletutto per dar voce a chi ha deciso di scendere in campo per il suo comune.

È la nuova iniziativa curata dalla nostra redazione multimediale in vista delle elezioni amministrative del prossimo 8 e 9 giugno: i candidati sindaco sono stati invitati negli studi televisivi di Teletutto per registrare una clip dove si presentano ai loro elettori, con il loro programma e le priorità del mandato. Filmati che diventeranno contenuti sul sito e sui canali social del Giornale di Brescia e che, nel rispetto della par condicio, potranno trovare spazio anche in tv. Agli aspiranti primi cittadini l’invito è stato spedito negli scorsi giorni: le registrazioni andranno avanti fino al 30 maggio.