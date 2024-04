Alfianello, Matteo Zani vuole conquistare il terzo mandato

Sceglie la linea della continuità l’Amministrazione comunale uscente e decide di affidarsi ancora al sindaco Matteo Zani, che mira a centrare il tris. L’obiettivo del 40enne primo cittadino in carica, appoggiato dalla lista «Civica Popolare per Alfianello», è portare avanti l’azione amministrativa consolidata oltre ad alcuni progetti delineati e da terminare. Resta da capire se la discesa in campo di Zani sarà l’unica o se vi sarà una o uno sfidante.

Cinque anni fa Zani fu riconfermato al secondo mandato con il 76,5% dei votanti. «Ho scelto di accettare la candidatura innanzitutto per senso di responsabilità nei confronti dei concittadini e della squadra amministrativa che mi supporta per portare avanti e a compimento alcune opere e progetti intrapresi in questi anni di mandato, in particolare la realizzazione del nuovo polo scolastico e sportivo, comprendente la scuola primaria e secondaria con annessa palestra, oltre l’avvio e completamento del recupero degli immobili comunali del centro storico, come Villa Bellini e Palazzo Pavoni».

«Da alcuni mesi – aggiunge Zani –, insieme al gruppo consiliare che condivide con me l’onore di amministrare il paese e al gruppo di maggioranza che da sempre supporta il progetto amministrativo, stiamo lavorando su come migliorare sempre più il nostro paese e permettere ai nostri concittadini di viverlo al meglio.

Nella squadra di coloro che scenderanno in campo con me, vi sarà un mix di forze nuove che hanno accettato di mettersi al servizio della comunità e persone che già siedono nel gruppo consiliare; presto presenteremo i candidati e illustreremo il programma per il prossimo quinquennio, che intende essere in continuità con l’azione amministrativa che sta per concludersi». Nel corso dell’assemblea programmata per venerdì alle 20.45 in sala consiliare sarà presentato il bilancio di quanto fatto.