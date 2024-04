Adro, Davide Moretti sfida la Lega che mantiene riserbo sul candidato

Elezioni comunali di Adro: in questa tornata, nel borgo della Franciacorta, la competizione elettorale sarà reale. Già un primo risultato, in una delle storiche roccaforti della Lega in provincia: cinque anni fa, infatti, nessuno sfidò realmente il rieletto sindaco, Paolo Rosa. Sulle schede elettorali, solo una lista civetta, per evitare il rischio quorum (solo teorico: al voto andarono comunque quasi 7 elettori su 10).

Chi è Davide Moretti

A giugno uno sfidante sicuro ci sarà: è il 37enne Davide Moretti, portabandiera dell’omonima lista civica. Moretti è già stato consigliere comunale, tra il 2017 e il 2019, con l’allora Idea Civica. «Vivo ad Adro – spiega Moretti – da sempre. Sono un pianificatore territoriale e, da libero professionista, mi occupo di urbanistica, collaborando con un importante studio della provincia di Brescia e con alcuni Comuni».

«Lavorando ogni giorno a contatto con le amministrazioni e gli uffici comunali – aggiunge –, comprendo quanti modi diversi ci siano di gestire un Comune». Secondo Moretti, gli abitanti di Adro e di frazione Torbiato hanno «la fortuna di vivere in un luogo splendido, pieno di potenzialità che, talvolta, restano ancora inespresse. Per questo, insieme a un gruppo di persone, abbiamo deciso di metterci in gioco per valorizzare queste grandi potenzialità trasformandole in una ricchezza da condividere».

Consigli

È stata inaugurata una sede, in via Simoni 18, aperta fisicamente ogni sabato mattina, dalle 10 a mezzogiorno, per presentare idee o consigli. La civica ha predisposto anche una cassetta della posta. Attivo anche un numero per Sms o WhatsApp (351.5275817) e una mail davidemorettisindaco@gmail.com.

La lista del 37enne Davide Moretti, con lo slogan «SìAmo Adro», proverà così a interrompere il dominio leghista che da un ventennio (prima con l’attuale europarlamentare Oscar Lancini e ora con Paolo Rosa, sindaco dal 2014) amministra palazzo Bargnani Dandolo. La Lega, ovviamente, sarà della partita, anche se l’attuale primo cittadino Paolo Rosa non ha ancora fatto sapere se correrà per un terzo mandato o meno.