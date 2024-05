A Zone non c’è sfida: alle urne solo la civica di Zatti

Alle prossime elezioni amministrative i cittadini potranno scegliere solo una lista, quella della Civica per tutti. A Zone, anche se il Comune conta poco più di mille abitanti, non era mai successo che non ci fosse possibilità di scelta. Per mitigare l’effetto della crisi di partecipazione alla vita politica il sindaco Marco Antonio Zatti ha lavorato in questi mesi per rendere la sua squadra il più inclusiva possibile, inserendo tra i candidati due dei consiglieri che fino a oggi hanno fatto parte della minoranza Zone civica.

«Nel nostro gruppo c’è posto per tutte le persone che hanno a cuore il bene di Zone – spiega Zatti –. Vogliamo continuare sulla strada già tracciata di un’esperienza apartitica, nata in modo spontaneo e coscienzioso per favorire coesione e armonia nella nostra piccola comunità».

La nuova lista di nomi è in perfetto equilibrio tra la continuità con il passato e il rinnovamento, visto che la metà dei candidati arriva da esperienze precedenti in Comune e per l’altra metà è la prima volta. Tra i nomi spiccano quelli di Giovanni Battista Galbardi, classe 1933, e di Tiziano Galbardi, classe 2006, «inseriti – aggiunge Zatti – per la saggezza il primo e per coinvolgere la nuova generazione il secondo».

In tema di turismo la civica punterà sulla promozione del paese e delle sue attrattive tra cui spiccano la ferrata del Corno del bene del Guglielmo, la sistemazione del sentiero delle Piramidi e il ripopolamento del bosco degli gnomi e il rinnovamento del sito dei dinosauri.